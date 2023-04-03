مواجهة عربية محتملة في ربع نهائي الكاف

مراسم القرعة الأربعاء في مقر الكاف

أسدل الستار، الإثنين، على منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكاف، بعد إقامة مواجهات الجولة الأخيرة، التي أسفرت عن تأهل ثمانية أندية إلى ربع نهائي البطولة القارية. وتجرى مراسم قرعة البطولة غدا الأربعاء في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتأهل عن المجموعة الأولى مارومو غالانتس الجنوب أفريقي في الصدارة برصيد 12 نقطة، وخلفه اتحاد العاصمة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وصعد أسيك الإيفواري في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وخلفه ريفرز يونايتد النيجيري في المركز الثاني برصيد 10 نقاط. وتأهل الجيش الملكي المغربي برصيد 11 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بأفضلية المواجهات المباشرة عن بيراميدز المصري. وصعد يانج أفريكانز التنزاني في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد المنستيري التونسي.

وقد تشهد قرعة ربع النهائي مباراة عربية حال وقوع الجيش الملكي في مواجهة اتحاد العاصمة أو الاتحاد المنستيري. ولعب الجيش الملكي في نفس المجموعة مع بيراميدز، وسيتجنب مواجهته في ربع النهائي.