مواجهة مثيرة بين مصر والمغرب

تشكّلت سهرة الأربعاء ملامح الدور ربع النهائي، من عمر منافسة كأس إفريقيا لِكرة القدم، نسخة الكاميرون.

وأسدل منتخبا مالي وغينيا الاستوائية ستار الدور ثمن النهائي، لِمسابقة “كان” 2022. بِتأهّل فريق غينيا الاستوائية، بعد فوزه بِواقع ركلات الترجيح (6-5)، وعقب انتهاء المباراة في وقتَيها الأصلي والإضافي بِنتيجة التعادل السلبي.

وأسفرت محطّة ربع النهائي عن مواجهة جوارية عربية مثيرة، ين منتخبَي مصر والمغرب.

وسبق للفريقَين أن لعبا وجها لِوجه في المحطّة ذاتها لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بِالغابون، وانتهت المباراة بِفوز وتأهّل مصر بِهدف المهاجم محمود عبد المنعم المُلقّب بـ “كهربا”.

وتُجرى مقابلات ربع النهائي بِالتوقيت الجزائري، وفق الصيغة التالية:

في الـ 29 من جانفي الحالي:

1- الكاميرون – غامبيا (سا: 17.00)

2- تونس – بوركينا فاسو (سا: 20.00)

في الـ 30 من جانفي الحالي:

3- مصر – المغرب (سا: 16.00)

4- السنيغال – غينيا الاستوائية (سا: 20.00)

الدور نصف النهائي:

في الـ 2 من فيفري المقبل، على الساعة الثامنة مساءً:

الفائز من مباراة (1) – الفائز من مباراة (4)

في الـ 3 من فيفري المقبل، على الساعة الثامنة مساءً:

الفائز من مباراة (2) – الفائز من مباراة (3)

تُلعب المقابلتان الترتيبية والنهائية في الـ 6 من فيفري المقبل، انطلاقا من الساعتَين الخامسة والثامنة مساءً، على التوالي.