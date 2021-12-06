“مواجهة مصر تكتسي طابعا خاصا.. والفوز ضروري”

"نجم" المنتخب الوطني المحلي.. يوسف بلايلي

قال نجم المنتخب الوطني المحلي، يوسف بلايلي، إنه وكافة زملائه سيخوضون مواجهة المنتخب المصري اليوم من أجل تحقيق الفوز، وذلك بهدف التأهل في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة إلى ربع نهائي المسابقة العربية، مؤكدا في ذات الوقت أن مواجهة “الفراعنة” تكتسي طابعا خاصا وستكون قوية، على اعتبار أن المنتخب المصري يضم في صفوفه لاعبين مميزين على غرار المنتخب الجزائري أيضا، وهو الأمر الذي سيضفي على المباراة جوا من التنافس طيلة أطوارها، قبل أن يؤكد لاعب نادي قطر القطري أن الغلبة حتما ستعود في نهاية المطاف للمنتخب القوي والمنظم.

وقال بلايلي في تصريحات خص بها الإعلام القطري: “مواجهة المنتخب المصري في الجولة الثالثة من كأس العرب ستكون قوية، على اعتبار أن المنتخب المصري يمتلك في تشكيلته لاعبين ماهرين ومميزين، ونحن أيضًا لدينا لاعبين رائعين، والأفضل هو الذي سيحقق الفوز” قبل أن يضيف بلايلي أنه كان قريبا من حمل ألوان النادي الأهلي المصري في وقت سابق، قبل أن يرسم انضمامه إلى نادي قطر حيث قال بلايلي في هذا السياق: “صحيح أنني تلقيت عروضا من فريقي الأهلي والزمالك المصريين، قبل أن أنتقل إلى فريق قطر القطري، وبالتالي ذلك لم يكن من نصيبي رغم أن الأهلي المصري كان الأقرب لضمي”.