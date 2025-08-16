مواجهة منتخب تحدّ صعب وغادرنا البطولة بدروس مهمة

مدرب منتخب النيجر هارونا دولا

أشاد مدرب منتخب النيجر، هارونا دولا غابدي، بالتقدم الذي أحرزه لاعبوه الشباب رغم اعترافه بالقيود التي أدت إلى إقصائهم المبكر. وقال بعد مباراة جنوب إفريقيا: “أول ما يُرضيني هو سلوك المجموعة بشكل عام. كنا منظمين دفاعيا وتمكنا من احتواء أحد المرشحين في المجموعة، مثل منتخب جنوب إفريقيا”.

سلّط، دولا، الضوء على أداء حارس المرمى وصلابة الدفاع في منتخب بلده، لكنه تأسف على غياب الفاعلية الهجومية. وأضاف: “خلقنا بعض الفرص، خاصة من الكرات الثابتة، لكننا افتقدنا الشراسة والنجاعة لتحويلها إلى أهداف. هجوميا ما زال أمامنا الكثير لنُحسّن. لو كنا أكثر دقة أمام المرمى لكان بمقدورنا أن نجعل المهمة أصعب بكثير على منافسينا”.

أكد المدرب النيجري على صغر سن اللاعبين، حيث يبلغ متوسط أعمار التشكيلة 24 عاما فقط. وأوضح: “هذا منتخب في مرحلة انتقالية. مقارنة بالنسخة السابقة حيث بلغنا نصف النهائي، هذه تقريبا مجموعة جديدة. ثلاثة لاعبين فقط بقوا من ذلك المشوار. نحن نبني للمستقبل، وهذه البطولة شكّلت فرصة لاكتساب الخبرة بالنسبة لهؤلاء الشباب”.

عبّر المدرب دولا، رغم الإقصاء، عن رضاه بما تحقق من تقدم فردي وجماعي. وقال: “بدأنا بشكل سيئ أمام منتخب غينيا، ثم تحسنّا أمام منتخب أوغندا، وبعدها كنا أكثر صلابة دفاعية. مواجهة منتخبات مثل، جنوب إفريقيا والجزائر، دائما تحدّ صعب، لكننا نغادر هنا بدروس مهمة لمستقبل كرة القدم في النيجر”.