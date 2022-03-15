مواجهتان أمام موريتانيا لآمال “الخضر”

يُواجه المنتخب الوطني آمال نظيره الموريتاني ودّيا مرّتَين، في فترة ما بين الـ 21 والـ 29 من مارس الحالي.

وتُقام هاتان المقابلتان التحضيريتان بِالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقبل ذلك، أنهى أولمبيو “الخضر” تربّصهم، الثلاثاء. والذي حضره 30 لاعبا محلّيا، تحت إشراف المدرب الجديد نور الدين ولد علي.

وكان هذا التربّص قد انطلق السبت الماضي، بِفندق “مازافران” بِزرالدة (العاصمة).

وخلال هذا التربّص، سُجّل إعفاء اللاعب محمد رضا حميدي من نادي البارادو، بعد تعرّضه لِإصابة. وتعويضه بِزميله بلقاسم سرغين من فريق مولودية الجزائر.

وتنتظر المنتخب الوطني آمال بطولة إفريقيا لِفئة أقلّ من 23 سنة، تُجرى بِتونس في العام المقبل، وتُسفر عن تأهّل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد العاصمة الفرنسية باريس، المُبرمج في العام الموالي.