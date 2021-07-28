مواجهتان قويّتان لِمصر وكوت ديفوار في الأولمبياد

بلغ منتخب مصر وكوت ديفوار لِفئة الآمال، الأربعاء، الدور ربع النهائي من عمر منافسة كرة القدم لِأولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو.

جاء ذلك بعد تموقع مصر في المركز الثاني ضمن الفوج الثالث، وهي الرتبة نفسها لِكوت ديفوار في المجموعة الرّابعة.

وبِالمقابل، ودّع منتخب جنوب إفريقيا المُمثّل الثالث للقارة السّمراء المضمار، بعد أن شغل المركز الرّابع والأخير في الفوج الأوّل.

وتشكّل جدول مقابلات الدور ربع النهائي، بِالتوقيت الجزائري، على النّحو التالي:

في الـ 31 من جويلية الحالي:

1- كوت ديفوار – إسبانيا (سا: 9.00)

2- اليابان – زيلاندا الجديدة (سا: 10.00)

3- مصر – البرازيل (سا: 11.00)

4– المكسيك – كوريا الجنوبية (سا: 12.00)

الدور نصف النهائي، بِالتوقيت الجزائري:

في الـ 3 من أوت المقبل:

الفائز من المباراة (3) – الفائز من المباراة (4) سا: 9.00.

الفائز من المباراة (1) – الفائز من المباراة (2) سا: 12.00.

المباراة النهائية بِالتوقيت الجزائري:

في الـ 7 من أوت المقبل، على الساعة منتصف النهار و30 دقيقة.