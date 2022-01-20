مواجهتان ملتهبان في ثمن نهائي البطولة الإفريقية

اتّضحت سهرة الخميس الرّؤية، بِشأن لائحة مقابلات الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

جاء ذلك بعد إجراء آخر مقابلات دور المجموعات، وبِالضبط الجولة الثالثة للفوجَين الخامس والسادس.

وتحمل لائحة الدور ثمن النهائي مباراة نارية واعدة بِالإثارة والتشويق، بين منتخبَي مصر صاحب الرّقم القياسي بِسبعة ألقاب قارية، وكوت ديفوار التي تذوّقت الكأس الإفريقية مرّتَين. فضلا عن مواجهة نيجيريا وتونس، حيث تملك “النسور الممتازة” 3 ألقاب، نظير كأس واحدة لـ “نسور قرطاج”.

وتشكّلت لائحة مقابلات الدور ثمن النهائي (التوقيت الجزائري ذاته)، كالتالي:

في الـ 23 من جانفي 2022:

1- بوركينا فاسو – الغابون (سا: 17.00).

2- نيجيريا – تونس (سا: 20.00).

في الـ 24 من جانفي 2022:

3- غينيا كوناكري – غامبيا (سا: 17.00).

4- الكاميرون – جزر القمر (سا: 20.00).

في الـ 25 من جانفي 2022:

5- السنيغال – جزر الرأس الأخضر (سا: 17.00).

6- المغرب – مالاوي (سا: 20.00).

في الـ 26 من جانفي 2022:

7- كوت ديفوار – مصر (سا: 17.00).

8- مالي – غينيا الاستوائية (سا: 20.00).

الدور ربع النهائي:

في الـ 29 من جانفي 2022:

9- الفائز من مباراة (4) – الفائز من مباراة (3) على الساعة الخامسة مساءً.

10- الفائز من مباراة (1) – الفائز من مباراة (2) على الساعة الثامنة مساءً.

في الـ 30 من جانفي 2022:

11- الفائز من مباراة (7) – الفائز من مباراة (6) على الساعة الخامسة مساءً.

12- الفائز من مباراة (5) – الفائز من مباراة (8) على الساعة الثامنة مساءً.

الدور نصف النهائي:

في الـ 2 من فيفري 2022، على الساعة الثامنة مساءً:

الفائز من مباراة (9) – الفائز من مباراة (12)

في الـ 3 من فيفري 2022، على الساعة الثامنة مساءً:

الفائز من مباراة (10) – الفائز من مباراة (11)

المباراة الترتيبية:

الـ 6 من فيفري 2022، على الساعة الخامسة مساءً.

المباراة النهائية:

الـ 6 من فيفري 2022، على الساعة الثامنة مساءً، بِملعب “أوليمبي” بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي.