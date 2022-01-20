-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مواجهتان ملتهبان في ثمن نهائي البطولة الإفريقية

علي بهلولي
  • 2427
  • 0
مواجهتان ملتهبان في ثمن نهائي البطولة الإفريقية

اتّضحت سهرة الخميس الرّؤية، بِشأن لائحة مقابلات الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

جاء ذلك بعد إجراء آخر مقابلات دور المجموعات، وبِالضبط الجولة الثالثة للفوجَين الخامس والسادس.

وتحمل لائحة الدور ثمن النهائي مباراة نارية واعدة بِالإثارة والتشويق، بين منتخبَي مصر صاحب الرّقم القياسي بِسبعة ألقاب قارية، وكوت ديفوار التي تذوّقت الكأس الإفريقية مرّتَين. فضلا عن مواجهة نيجيريا وتونس، حيث تملك “النسور الممتازة” 3 ألقاب، نظير كأس واحدة لـ “نسور قرطاج”.

وتشكّلت لائحة مقابلات الدور ثمن النهائي (التوقيت الجزائري ذاته)، كالتالي:

في الـ 23 من جانفي 2022:

1- بوركينا فاسو – الغابون (سا: 17.00).

2- نيجيريا – تونس (سا: 20.00).

في الـ 24 من جانفي 2022:

3- غينيا كوناكري – غامبيا (سا: 17.00).

4- الكاميرون – جزر القمر (سا: 20.00).

في الـ 25 من جانفي 2022:

5- السنيغال – جزر الرأس الأخضر (سا: 17.00).

6- المغرب – مالاوي (سا: 20.00).

في الـ 26 من جانفي 2022:

7- كوت ديفوار – مصر (سا: 17.00).

8- مالي – غينيا الاستوائية (سا: 20.00).

الدور ربع النهائي:

في الـ 29 من جانفي 2022:

9- الفائز من مباراة (4) – الفائز من مباراة (3) على الساعة الخامسة مساءً.

10- الفائز من مباراة (1) – الفائز من مباراة (2) على الساعة الثامنة مساءً.

في الـ 30 من جانفي 2022:

11- الفائز من مباراة (7) – الفائز من مباراة (6) على الساعة الخامسة مساءً.

12- الفائز من مباراة (5) – الفائز من مباراة (8) على الساعة الثامنة مساءً.

الدور نصف النهائي:

في الـ 2 من فيفري 2022، على الساعة الثامنة مساءً:

الفائز من مباراة (9) – الفائز من مباراة (12)

في الـ 3 من فيفري 2022، على الساعة الثامنة مساءً:

الفائز من مباراة (10) – الفائز من مباراة (11)

المباراة الترتيبية:

الـ 6 من فيفري 2022، على الساعة الخامسة مساءً.

المباراة النهائية:

الـ 6 من فيفري 2022، على الساعة الثامنة مساءً، بِملعب “أوليمبي” بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

مقالات ذات صلة
هذه المجموعة تهمّ فوج “الخضر”

هذه المجموعة تهمّ فوج “الخضر”

الانتصار.. أو العودة إلى الديار

الانتصار.. أو العودة إلى الديار

“على الخضر أن يخرجوا كل ما لديهم أمام الفيلة.. ومتفائل بالتأهل”

“على الخضر أن يخرجوا كل ما لديهم أمام الفيلة.. ومتفائل بالتأهل”

الكاف ترفض تحويل مباراة الجزائر- كوت ديفوار إلى ملعب آخر

الكاف ترفض تحويل مباراة الجزائر- كوت ديفوار إلى ملعب آخر

بالفيديو.. بلماضي يصّر على لقاء مدرب مالي في دوالا

بالفيديو.. بلماضي يصّر على لقاء مدرب مالي في دوالا

مدرب تونس السابق: “الكان” من دون الجزائر بدون معنى

مدرب تونس السابق: “الكان” من دون الجزائر بدون معنى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد