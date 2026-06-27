مواد التنظيف محلية الصنع تثير الاهتمام في معرض الجزائر

"من صنع بلادي" تكسب ثقة المستهلك

يعتبر فصل الصيف من المواسم التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في مبيعات مواد التنظيف، خاصة المنظفات متعددة الاستعمالات، ومعقمات الأسطح، وسائل غسل الأواني، ومنظفات الأرضيات والحمامات.

وقد نجحت العديد من المؤسسات الجزائرية في إنتاج تشكيلة واسعة من المنظفات المنزلية، تشمل سوائل غسل الأواني، مساحيق الغسيل، المطهرات، ومنتجات تنظيف الأرضيات والأسطح، بجودة أصبحت تنافس العديد من العلامات الأجنبية، وهو ما استحسنه زوار معرض الجزائر الدولي في طبعته السابعة والخمسين، أين قدمت بعض العلامات التجارية عروضا ترويجية، وطرحت عبوات اقتصادية، مؤكدة على جودة المنتجات وفعاليتها.

ومن بين الشركات المنتجة لمواد تنظيم جزائرية الصنع ، شركة “حياة دي إتش سي الجزائر”، التي شاركت في الصالون، حيث عرضت منتجاتها وخدماتها، في إطار دعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتعريف بجودة المنتج الجزائري.

وأكدت دهان حبيبة، مكلفة بالإعلام لدى ذات الشركة، لـ “الشروق”، أن الطبعة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر، أتاحت فرصة الترويج لأحدث المنتجات المبتكرة للشركة، موضحة أن هناك تعزيزا للقدرة الإنتاجية داخل البلاد، من خلال فتح فروع لها عبر ولايات الوطن.

وقالت إن شركة “حياة دي إتش سي الجزائر”، تسعى لتعزيز التواصل المباشر مع المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية في قطاع مواد التنظيف وتطوير سلاسل التوريد المحلية.

وأفادت ذات المتحدثة، بأن الشركة تنتج منذ أكثر من عشرين عاما، مواد تنظيف ذات إنتاج جزائري مائة بالمائة، وهي تركز على تطوير الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني لمثل هذه المواد واسعة الاستهلاك.

وترى حبيبة دهان، بأن الإقبال على مواد التنظيف، يزداد خلال فصل الصيف لعدة أسباب، من بينها ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى زيادة التعرق والروائح، فيكثر استخدام المنظفات والمعقمات، إضافة إلى رفع وتيرة تنظيف المنازل بسبب الغبار وفتح النوافذ والتهوية، وزيادة المناسبات العائلية والزيارات خلال العطلة الصيفية، الأمر الذي يدفع إلى الاهتمام بنظافة المنازل.

وترى أن الاعتماد على المواد الأولية المحلية، إلى جانب تطوير تقنيات الإنتاج، ساهم في تحسين جودة المنتجات وخفض تكاليفها، مما جعلها في متناول مختلف فئات المستهلكين، كما ساعدت، بحسبها، السياسات الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني وتقليص الواردات، على تعزيز مكانة هذه الصناعة في السوق الجزائرية.

وفي سياق ذلك، قال محمد الهادي حمة، مدير التسويق لدى “هنكل الجزائر”، إن المستهلك المحلي في قلب أولويات الشركة، وإن التشكيلة الخاصة بمنتجات “إزيس” بمناسبة مشاركة الفريق الوطني في مباريات كأس العالم لاقت استحسان الكثير من الجزائريين.

وأكد أن التنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من استراتيجية شركة “هنكل”، مثل الانتقال إلى نظام 4.0، الذي مكن من تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، وتقليل استهلاك الشركة للمياه والطاقة في وحدتي الإنتاج، إلى جانب توفير عبوات مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، والقابل لإعادة التدوير بنسبة 100 بالمائة للمستهلكين الجزائريين، قصد الحفاظ على البيئة.

وبحسب ذات المتحدث، فإن الحاجة إلى تنظيف الثلاجات والمكيفات والأرضيات بشكل متكرر للحفاظ على بيئة صحية، وانتشار بعض الحشرات في الصيف، ساهم في زيادة الطلب على منتجات التنظيف والتعقيم والمبيدات المنزلية، قائلا إن مواد التنظيف ذات الصنع المحلي في الجزائر، جودة تنافسية وفرص واعدة.

مطلوبة لتطوّر جودتها وفعّاليتها…

ومن جهة أخرى، يفضل عدد متزايد من المستهلكين اقتناء مواد التنظيف المحلية بسبب أسعارها المناسبة وتوفرها في الأسواق، فضلا عن تطور جودتها وفعاليتها.

وأشار بعض المعارضين لعلامات مواد التنظيف بصالون الجزائر الدولي، إلى أن المنتجات الجزائرية أصبحت تستحوذ على حصة كبيرة من المبيعات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.

ورغم هذا التطور، يؤكد البعض أن مثل هذه الصناعات لا تزال تواجه عدة تحديات، أبرزها تقلب أسعار المواد الأولية، وضرورة مواكبة المعايير الدولية المتعلقة بالجودة والسلامة البيئية، إضافة إلى المنافسة القوية من بعض العلامات الأجنبية.

ويرى آخرون، أن الاستثمار في البحث والتطوير، واعتماد مواد أولية صديقة للبيئة، وتحسين أساليب التغليف والتسويق، من شأنه أن يعزز قدرة المنتجات الجزائرية على دخول الأسواق الخارجية ورفع حجم الصادرات.

وفي ظل التوجه نحو دعم الصناعة الوطنية، تبدو آفاق قطاع مواد التنظيف في الجزائر واعدة، خاصة مع تزايد وعي المستهلك بأهمية اقتناء المنتج المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل جديدة.

وبحسب زوار لمعرض الجزائر الدولي، فقد كشفوا لـ”الشروق”، أن مواد التنظيف ذات الصنع المحلي في الجزائر، أثبتت قدرتها على كسب ثقة المستهلك، بفضل توازنها بين الجودة والسعر، فمع استمرار تطوير الإنتاج والابتكار، يمكن لهذا القطاع أن يتحول إلى إحدى الصناعات التحويلية الواعدة على المستويين المحلي والإقليمي.