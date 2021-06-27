مواد الهوية ترفع حظوظ المترشحين لنيل “البيام”

علامات ممتازة وصلت إلى 17 باستثناء الرياضيات

اللغة الإنجليزية تتفوق على الفرنسية.. وتلاميذ بعلامات جيدة

أنهى الأساتذة المصححون الأحد، التصحيح الأول لأوراق إجابات المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021، إذ يستغرق كل تصحيح يومين ونصف، وعليه فقد أظهرت النتائج الأولية للعملية تحصل عدد كبير من الممتحنين على علامات ممتازة في ثلاث مواد، وهي العربية والتاريخ والجغرافيا والشريعة، باستثناء الرياضيات، إذ تحصل التلاميذ على علامات ضعيفة، بسبب “الوضعية الإدماجية” التي أخلطت أوراق الجميع ودفعت بالوزارة إلى التعديل في سلم التنقيط تحقيقا لمصلحة التلاميذ.

وباشر الأساتذة مهامهم رسميا الجمعة الفارط، ليتمكنوا الأحد من إنهاء التصحيح الأول، ويشرعوا اليوم الاثنين في التصحيح الثاني، وفق مصادر “الشروق”، والتي أكدت أن رؤساء مراكز التصحيح قد منحوا للأساتذة المصححين الحرية المطلقة في اختيار الدوام المناسب، إذ فضل أغلبهم بدء دوامهم على الساعة السابعة صباحا خاصة بولايات الجنوب نظرا لارتفاع درجة الحرارة، فيما اختار آخرون تمديد ساعات الدوام إلى غاية التاسعة ليلا، لاستكمال التصحيح في الآجال المحددة سلفا، ومن ثمة ضمان الإعلان عن النتائج في حدود 5 جويلية المقبل.

وأوضحت مصادرنا بأن عددا كبيرا من المترشحين قد تحصلوا على علامات ممتازة في ثلاث مواد، تراوحت بين 15 و16 من 20 بل وصلت إلى 17 و18 من 20، في اللغة العربية والعلوم الشرعية والتاريخ والجغرافيا، في حين جاءت علامات التلاميذ في مادة اللغة الانجليزية في العموم حسنة متراوحة بين 12 و13 و14 من 20، إذ وردت أحسن بكثير من علاماتهم في مادة اللغة الفرنسية، برغم أن آراء الأساتذة حول نتائج التلاميذ في الفرنسية قد تباينت نوعا ما، على اعتبار أن هناك من سجلوا نتائج جد إيجابية للجان التي أشرفوا على تصحيحها، حيث وصلت العلامات إلى 19 من 20 وتراوحت بين 13 و14 و15 من 20.

وبخصوص مادة الرياضيات، أكدت نفس المصادر على أن نتائج التلاميذ الأولية، بناء على التصحيح الأول، قد وردت ضعيفة إذ تراوحت علامات الكثيرين بين 1 و2 و3 من 20، بسبب “الوضعية الإدماجية”، التي جاءت صعبة ومعقدة وأثارت جدلا واسعا وسط التلاميذ وحتى أساتذة المادة، بعدما عجز عدد كبير من المترشحين على معالجتها، الأمر الذي دفع بلجان قراءة المواضيع المختصة المنصبة على المستوى المركزي، إلى التعديل في “سلم التنقيط” من خلال التخفيض في معامل التمرين من 8 إلى 5 علامات، باستثناء تلاميذ تحصلوا على علامات حسنة تراوحت بين 11 و12 من 20.