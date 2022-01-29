مواش تأكل أصوافها بسبب الجوع

ندرة الأعلاف تعصف بنشاط الموّالين

ناشد عدد من مربي المواشي بولاية تيارت، بضرورة تدخل السلطات العليا بالبلاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من رؤوس الماشية، بسبب ندرة الأعلاف التي تعرفها أسواق الولاية، وحسب أحد المربين فإن سبب الندرة يعود بالأساس إلى توقف بعض التجار عن بيع النخالة وغيرها من الأعلاف نتيجة الرقابة الصارمة، فبعدما كان سعرها لا يتعدى 4500 دج للقنطار الواحد، أصبح اليوم في حدود 6000 دج، إن وجدت.

هذا الوضع أدخل الموالين في رحلة للبحث عن الأعلاف دون العثور عليها، وفي ظاهرة غريبة بولاية تيارت، وفي غياب العلف، أصبحت بعض رؤوس الماشية تأكل أصواف بعضها البعض، وهو ما أكده أحد مربي الماشية بسوق مدينة تيارت، الأمر الذي جعل الموالين يناشدون وزارة الفلاحة والسلطات العليا بالبلاد لإيجاد حل سريع لمشكل اختفاء الأعلاف وخاصة النخالة، في الوقت الذي عاد فيه الكثير من الموّالين إلى طريقة الرعي بمحاذاة الحقول بحثا عن الكلأ للمواشي، إن وجد، لأن ولاية تيارت تشهد مؤخرا حالة من الجفاف، ما صعب على الموالين العثور على العشب لمواشيهم لتسيير هذه المرحلة الصعبة، فيما قرر الكثير من مربي الماشية بيع مواشيهم خوفا من هلاكها.