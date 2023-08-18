مواصلة إدماج القائمين بالإمامة والعملية تشمل 4 مناصب

إلى غاية استنفاد قائمة المترشحين المستوفين للشروط

قالت مصالح الوزير الأول إنه سيتم تحديد المناصب المالية للقائمين بالإمامة الذين سيتم إدماجهم في مناصبهم، خلال السنة المالية 2024، بالاتفاق المشترك مع المصالح المعنية، على أن يتم الانطلاق في إدماج المعنيين للسنة المالية 2023 قريبا.

وأوضحت ذات المصالح، في رد مكتوب بعثت به عبر وزارة الشؤون الدينية، لعضو في المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 8 أوت الجاري، حول إدماج فئة القائمين بالإمامة في مناصب دائمة، أن “عملية توظيف القائمين بالإمامة في مختلف رتب الأسلاك الدينية بدأت سنة 2017، بموجب رخصة صادرة عن الوزير الأول، ومست العملية آنذاك أزيد من 1260 قائم بالإمامة، ممن استوفوا الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بهذه الرتبة”.

وأفادت الوزارة الأولى في ردها الذي اطلعت عليه “الشروق”، بأنه خلال “سنة 2022، تم استئناف عملية الإدماج بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث تم تنظيم مسابقات توظيف خارجية على أساس الشهادة للالتحاق برتب إمام أستاذ رئيسي، وإمام أستاذ، وإمام مدرس، وأستاذ التعليم القرآني، تخصص حصريا لفائدة القائمين بالإمامة قيد النشاط إلى غاية 22 سبتمبر 2022، مرة واحدة وعلى مدى عدة سنوات”.

ونهبت المراسلة، أن عملية التثبيت التي شُرع فيها “تستمر إلى غاية استنفاد قائمة المترشحين المستوفين الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب السالفة الذكر، حيث تم رصد أزيد من 300 منصب مالي لهذه العملية، خلال السنة المالية 2022، واستكملت عملية استغلال هذه المناصب في التوظيف، ونفس عدد المناصب تم تخصيصه لهذه العملية بعنوان سنة 2023 والتي ستنطلق في القريب العاجل”.