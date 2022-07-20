مواصلة التعاقد المؤقت ولا انجليزية بالابتدائي

الخطوط العريضة للمنشور الإطار للدخول القادم

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور الإطار للدخول المدرسي المقبل 2022/2023، لكنه ورد غامضا نوعا ما ولم يفصل بشكل واضح قرار إلغاء “نظام التفويج” أو الإبقاء عليه، في حين تقرر مواصلة توظيف الفائض من الأساتذة خريجي المدارس العليا ما قبل سنة 2022، واستمرار العمل بالتوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين، مقابل “هيئة رقابية” على خدمة النقل المدرسي.

حثّ رئيس الديوان، في المراسلة رقم 1285 المؤرخة في 19 جويلية الجاري، مديري التربية الولائيين على ضرورة التقيد بفحوى المنشور الإطار للدخول المدرسي القادم، مؤكدا أنه سيأتي في سياق وطني يميزه العودة التدريجية إلى الوضع العادي، في وقت يتم فيه تسجيل ارتفاع يومي للإصابات مؤخرا، وظهور الجدل بين مؤيدي “نظام التفويج” والرافضين له.

5 أشهر لبيع الكتاب وهيئة رقابية على النقل المدرسي

وفي الجانب المرتبط بالتنظيم المدرسي وتحسين ظروف التمدرس، دعت الوزارة إلى تنفيذ العمليات المتعلقة بالعمل على تحقيق التمدرس الإجباري للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس 6 سنوات كاملة، أي المولودين بين الفاتح جانفي 2010 و31 ديسمبر 2016، إلى جانب ضمان الحق في التمدرس الإجباري إلى غاية 16 سنة كاملة و18 سنة كاملة بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى العمل على إجبار الأولياء الذين تخلى أبناؤهم عن الدراسة ولم يبلغوا 16 سنة كاملة، على إعادتهم إلى مقاعد الدراسة.

وأمرت الوصاية باستكمال تحضير الدخول بضبط وضعية شهر جويلية 2022، من خلال تعداد التلاميذ المتوقع حسب كل مستوى وكل مرحلة تعليمية ولكل شعبة، بناء على نتائج أعمال مجالس الأساتذة ومجالس الأقسام ومجالس القبول والتوجيه، وكذا تشكيل الأفواج التربوية بمراعاة هياكل الاستقبال المتوفرة وتلك المتوقع استلامها، مع العمل على تقليص اللجوء إلى نظام الدوامين في التعليم الابتدائي قدر الإمكان، لاسيما بالنسبة للسنتين الأولى والثانية، وأيضا العمل على توسيع فتح أقسام “التربية التحضيرية” وتوسيع الأقسام متعددة المستويات في المدارس الابتدائية التي بها تعداد إجمالي أقل أو يساوي 50 تلميذا.

تقليص نظام الدوامين في التعليم الابتدائي قدر الإمكان

كما وجهت الوصاية مديريها إلى توسيع فتح أقسام “التعليم المكيف” لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم أو تأخر دراسي، والعمل على توسيع فتح أقسام لفائدة التلاميذ الماكثين في المستشفيات لمدة طويلة، مع تسجيل التلاميذ العائدين إلى أرض الوطن وتسهيل عملية إعادة إدماجهم في المسار المدرسي الوطني.

وفي مجال الكتاب المدرسي، أعلنت الوزارة أنه سيتم تخصيص الفترة من شهر جوان إلى غاية الـ31 أكتوبر المقبل، لبيعه على مستوى المؤسسات التربوية، مع ضبط قائمة مؤطري عملية تسويق الكتاب على مستوى كل مؤسسة تربوية.

“بطاقية وطنية” خاصة بمنحة الـ5 آلاف دينار

وفي مجال عمليات دعم التمدرس، أكدت الوزارة عدم تخليها عن التضامن المدرسي، لضمان تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة التسرب المدرسي، إذ وجهت تعليمات بالشروع في جمع ملفات التلاميذ المعنيين بالاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة والمقدرة بـ5 آلاف دينار، وتحويلها إلى مصالح البلدية لإدراجها ضمن البطاقية الوطنية قبل الدخول المدرسي، والسهر على دفعها لمستحقيها فور استلامها من اللجنة الولائية، مع التقيد بالآجال المحددة سلفا.

وفيما يتعلق بالنقل المدرسي، أعطت الوزارة الوصية تعليمات بضمان الخدمة بالتنسيق مع قطاعي الجماعات المحلية والتضامن، فيما تقرر وضع “آلية رقابة” بالتنسيق مع مصالح مديرية النقل والجماعات المحلية لمراقبة خدمة النقل المدرسي والتجاوزات المحتملة في استغلال الحافلات لأغراض أخرى غير نقل التلاميذ.

توظيف فائض المدارس العليا ما قبل دفعة 2022

وفي مجال تسيير الموارد البشرية، أمرت الوصاية بإعادة تعيين الأساتذة خريجي المدارس العليا في الرتب التي تكونوا من أجلها، بالنسبة للذين تم تعيينهم في المتوسطات وفي المدارس الابتدائية، بناء على الاحتياج، مع تعيين الفائض منهم ما قبل دفعة 2022، باحترام الترتيب الاستحقاقي، بالإضافة إلى تعيين الأساتذة المتوقع تخرجهم في سنة 2022، مع مواصلة التوظيف المؤقت للمتعاقدين، والشروع في تنصيب مشرفي التربية الذين أدمجوا في المدارس الابتدائية، وتجنب اللجوء إلى التسيير الإداري والمالي “بالتكليف” إلا للضرورة القصوى.