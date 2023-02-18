مواضيع الاختبارات الفصلية تحت مجهر وزارة التربية

تعليمات بالابتعاد عن الأسئلة بطابع سياسي وإيديولوجي

أمرت وزارة التربية الوطنية، من خلال مديريها التنفيذيين، رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بضرورة التحضير المبكر والجيد لاختبارات الثلاثي الثاني من الموسم الدراسي الجاري، التي ستجرى شهر مارس المقبل، من خلال إخضاع كافة الأسئلة لرقابة دقيقة وصارمة، وذلك لكي يتسنى لهم إسقاط المواضيع ذات الطرح السياسي والإيديولوجي، على اعتبار أن الأستاذ بصدد مخاطبة تلاميذ صغار السن ومراهقين.

أفادت مصادر “الشروق” بأن مديري التربية للولايات قد وجهوا تعليمات لمديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، لحثهم على ضرورة الشروع في عقد لقاءات تنسيقية مع الأساتذة المنسقين في جميع المواد، وفتح النقاش حول كيفيات بناء موضوع “اختبار فصلي”، بمعايير علمية وموحدة وجب التقيد بها من قبل الأساتذة عند البدء في إعدادها، من خلال الالتزام أولا بإنجاز أسئلة تكون مبنية على أسس علمية وتربوية بحتة تخدم التلميذ والمدرسة العمومية، وثانيا الابتعاد كليا عن المواضيع ذات الطابع السياسي والإيديولوجي، على اعتبار أن المربي يخاطب تلاميذ صغار السن ومراهقين، الأمر الذي من شأنه التشويش على عقولهم، وثالثا أن تكون المواضيع مستمدة من دروس الفصل الدراسي محل الاختبارات، وبالتالي فالتلميذ إذا تلقى درسا واحد يتم اختباره في موضوع واحد لا غير، وعليه، فالأستاذ ليس من حقه إعداد مواضيع عن دروس تكون تابعة لفصل دراسي سابق. ورابعا إلزامية أن يكون التوقيت الزمني للاختبار يتناسب ويتوافق كليا وطبيعة الموضوع المطروح.

وأكدت ذات المصادر على أن مديري التربية التنفيذيين قد تحركوا بناء على دراسة تحليلية لنتائج التلاميذ في الفصل الدراسي الأول المنصرم، والتي كشفت عن ضعف المستوى، رغم أن المواضيع قد وردت سهلة في العموم، فيما شددت على أن الهدف المبتغى من الجلسات التنسيقية للأساتذة هو إدخال تحسينات وصفت بالجوهرية على الأسئلة لتتوافق ومستوى المتعلمين، بغية الارتقاء بمستواهم الدراسي والمعرفي ومن ثمة الرفع في نتائج الاختبارات الفصلية، تحضيرا واستعدادا للامتحانات المدرسية الرسمية ويتعلق الأمر بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

ويذكر أن رزنامة الاختبارات الفصلية للموسم الدراسي 2022/2023، المعلن عنها من قبل الوزارة الوصية، قد حددت الفترة بين الـ5 والـ9 مارس المقبل، لإجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، على أن يكون تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، على موعد مع الاختبارات ابتداء من الـ7 مارس وإلى غاية الـ16 منه، بالمقابل، ستنطلق عطلة الربيع ابتداء من يوم الخميس 23 مارس المقبل وإلى غاية الأحد 9 أفريل المقبل.