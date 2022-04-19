مواضيع “الباك” جاهزة ومليون مترشح لاجتياز الامتحانات الرسمية

سحب الاستدعاءات بداية من 12 ماي

أنهى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عملية إعداد الأسئلة الخاصة بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للدورة المقبلة، إذ تم وضعها مباشرة في “بنك المواضيع” لتضاف لمواضيع السنوات الفارطة غير المستهلكة، فيما تم تحديد الـ12 ماي المقبل لتمكين قرابة مليون و600 ألف مترشح من سحب الاستدعاءات الخاصة بالاختبارات الكتابية على مدار شهر.

قالت مصادر “الشروق”، إن اللجان المختصة التي تضم مفتشين وأساتذة من ذوي الخبرة الطويلة، قد سلمت قائمة الأسئلة التي أنجزتها في كافة الشعب وجميع المواد، وذلك بمعدل موضوعين في كل مادة ثانوية وثلاثة مواضيع مقترحة في كل مادة أساسية “مميزة للشعبة”، لمصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نهاية مارس الفارط، والتي تم وضعها مباشرة في “بنك المواضيع” الذي تم غلقه مباشرة، ولن يعاد فتحه إلا عند الشروع في إجراء “القرعة” لانتقاء مواضيع الدورة المقبلة عن طريق سحب ما يقارب 20 موضوعا في كل مادة وشعبة، ليتم الانتقال مباشرة إلى مرحلة طبع الأسئلة بمركز الطبع الكائن بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع القبة الجزائر، في جو معزول ومغلق، قصد إضفاء أكثر مصداقية على امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا ومن ثم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الممتحنين.

وأضافت ذات المصادر بأن المواضيع الخاصة بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط “البيام” والبكالوريا، سيتم إخضاعها للقراءة النهائية والتدقيق من قبل “لجان قراءة” متخصصة تم تنصيبها لهذا الغرض، والتي تملك صلاحيات استدراك الهفوات أو الأخطاء إن وجدت لتفادي تكرار سيناريو السنوات الفارطة، على غرار الخطأ الذي وقعت فيه لجنة إعداد المواضيع في مادة اللغة الفرنسية لامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية لدورة جوان 2021.

وأشارت المصادر إلى أن عملية سحب الاستدعاءات لاجتياز الاختبارات الكتابية لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لجميع المترشحين النظاميين والأحرار والبالغ عددهم في حدود مليون و600 ألف مترشح، بدءا من 12 ماي المقبل، على أن تبقى العملية سارية إلى آخر يوم من الامتحانات.

وأوضحت مصادرنا بأن الهدف من التمديد في آجال استخراج الاستدعاءات الخاصة بالاختبارات الكتابية، هو الترخيص للمترشحين الذين ضيعوا وثائقهم سواء قبل فترة الإجراء أو خلالها من إعادة طبع استدعاء آخر في أي لحظة، كإجراء احترازي لتفادي حرمان أي ممتحن من اجتياز الاختيارات المصيرية.

وانطلقت عملية سحب استدعاءات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا بالنسبة للمترشحين الأحرار في مادة التربية البدنية “الرياضة”، الأحد الفارط، وتمتد إلى غاية 7 ماي المقبل على مدار 22 يوما، على أن يتم برمجة الامتحان بدءا من تاريخ 8 ماي على مدار 12 يوما، بمعدل اجتياز 300 ممتحن بشكل يومي.