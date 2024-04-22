مواضيع امتحان البكالوريا.. بلعابد يكشف الجديد

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن مترشحي البكالوريا لن يُمتحنوا في دروس لم يتلقونها خلال السنة الدراسية.

كما كشف بلعابد، الاثنين، خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية المسيلة، أنه سيتم الاحتفاظ بكل الاجراءات المتعلقة بامتحان شهادة البكالوريا المطبقة السنة الماضية.

وعن سحب الاستدعاءات، كشف بلعابد عن الشروع في سحب استدعاء امتحان شهادتي البكالوريا والبيام بداية من 5 ماي.

وقال بلعابد إن الشروع في شهادة التعليم المتوسط ابتداء من 5 ماي وسحب استدعاء امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من 9 ماي المقبل.

وأفاد بلعابد أن عملية سحب الاستدعاءات تبقى جارية إلى غاية يوم إجراء الامتحانات، مشيرا على أن الامتحانات الوطنية ستجرى في ظروف حسنة بعد تنفيذ البرامج المقررة.