مواطنون “تائهون” بين تقلبات أحوال الطقس

توديع شهر ماي بالأمطار

يُنتظر أن تعود الأجواء الباردة والمُمطرة، مع نهاية ماي الحالي، متسببة في انخفاض محسوس في درجات الحرارة، وهو ما سيزيح الأجواء شبه الحارة التي تعرفها غالبية مناطق الوطن منذ حلول هذا الشهر، ما جعل المواطنين في حيرة من أمرهم بشأن الملابس التي تناسبهم مع كل يوم جديد، لأنّ أحوال الطقس لم تثبت على حال.

أجواء شبه حارة يعيشها الجزائريون، خلال هذه الأيّام، بحيث تعدّت درجات الحرارة الـ 30 في الولايات الداخلية ووصلت إلى 46 بولايات جنوبيّة، وهو ما جعل كثير من العائلات تفتتح موسمها الصّيفي قبل أوانه، بحيث توجه كثيرون للسباحة في البحر وحتى في المسطحات المائية.

بياض حبات البرد يكتسي ولايات بالشرق الجزائري

ولأننا لا نزال في فصل الربيع، فأحوال الطقس تكون متقلبة وغير مستقرة على وضعية معينة، فخلال اليومين الماضيين عرفت بعض الولايات الشرقية تهاطلا كبيرا ومعتبرا لحبات البرد وعواصف رعدية، في أجواء شتوية بامتياز، إلى درجة اكتست بعض المناطق حلة بيضاء بسبب التساقط الكثيف لحبات البرد ومن مختلف الأحجام، بينما وفي نفسه عاشت ولايات الوسط الغرب أجواء صيفية خانقة، ميزها ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الفصلي، بحيث تعدت الـ 30 درجة بولايات غرب الوطن، بحيث شبه المواطنون هذه الأجواء الحرارة بحرارة شهري جويلية وأوت.

وفي هذا الصّدد، يؤكد المختص في الأحوال الجوية، الشيخ فرحات، أن غالبية مناطق الوطن ستعرف عودة للأجواء الباردة، وذلك نهاية شهر ماي الجاري وبداية جوان، مؤكدا أن هذا الانخفاض الجوي المرتقب “سيكون محملا بكل أنواع الخيرات” على حد تعبيره.

ويُنتظر، بحسب مصالح الأرصاد الجوية، أن تعود الأمطار مع دخول شهر جوان المقبل، وتستمر طيلة الأسبوع الأول منه، ولكن بكميات متفاوتة، بحيث تتراوح بين الضعيفة إلى المعتبرة محليا، مصحوبة برعود متفرقة.

وستعرف درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة منذ دخول شهر ماي الجاري، بحيث ستتراوح خلال الظهيرة بين 21 إلى 23 درجة فقط.

وإلى ذلك، وفي ظل هذه الأجواء المناخية المتقلبة للفترة الزمنية القليلة المقبلة، لا يمكن تحديد موعد لبداية الحرارة الصيفية، ولا وجود لموجة حر كبيرة تلوح في الأفق للمدى المتوسط، بحسب الخبراء في الأرصاد الجوية، ويبقى العلم لله.