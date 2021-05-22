مواطنون يحاصرون قاتلا مفترضا داخل مسجد ببجاية

الضحية تعرض للاعتداء بواسطة ساطور

اهتزت، أمسية الجمعة، قرية برادمة بدوار جرمونة الكائن ببلدية خراطة شرق بجاية، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها كهل يبلغ من العمر 46 سنة ينحدر حسب معلوماتنا من قرية “تيعوينين” بذات المنطقة في ظروف تبقى جد غامضة، فيما تمكن المواطنون من القبض على القاتل الذي تم محاصرته بمسجد “سيدي أحمد أوموسى” إلى غاية وصول عناصر الدرك.

وحسب معلوماتنا فقد تم العثور على الضحية “كمال.ب” جثة هامدة غارقا في دمائه بالمنطقة المذكورة بعدما وجه له الجاني المفترض ضربات قاتلة بساطور بمختلف أنحاء جسمه، وذلك قبل أن يتم محاصرة القاتل وهو من أقارب الضحية- حسب المعلومات المتوفرة- حيث تم الإقفال عليه داخل مسجد القرية إلى غاية وصول قوات الدرك الذين أوقفوا الجاني المفترض وسط حضور العشرات من المواطنين.

ويجهل إلى حد الساعة أسباب وظروف وقوع هذه الجريمة الشنعاء التي هزت المنطقة مع الإشارة إلى أن الجاني المفترض ينحدر- حسب معلوماتنا دائما- من بلدية مجاورة، وقد تم نقل جثة الضحية من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى خراطة بغرض التشريح فيما اقتادت عناصر الدرك الجاني المفترض وتم وضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.