مواطنون يحبطون محاولة اختطاف طالبة بخنشلة

ترصدوا تحركاتها بعد خروجها من الكلية

ينتظر، نهاية الأسبوع الجاري، مثول شابين يبلغان من العمر 27 و31 سنة، أمام هيئة المحكمة الابتدائية بخنشلة، على خلفية محاولة اختطاف طالبة جامعية، في طريق عودتها من الكلية إلى مقر إقامتها بمدينة قايس. المتهمان تم إيداعهما بحر الأسبوع الماضي رهن الحبس المؤقت، فيما بقيت الأبحاث جارية لتوقيف شريكيهما، وذلك بعد أن تم توقيفهما من طرف عناصر أمن دائرة قايس، بعد بلاغ من المواطنين.

وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى يوم الثلاثاء الماضي، عندما كانت الضحية وهي طالبة جامعية في طريق عودتها من الجامعة إلى مقر مسكنها العائلي بحي لاكياس بمدينة قايس، لتتوقف إلى جانبها سيارة سياحية على متنها أربعة أشخاص، نزل اثنان منهم وحاولا إرغامها على الركوب معهم بالقوة على متن السيارة، إلاّ أن الفتاة الضحية شرعت في الصراخ والاستنجاد ببعض المواطنين الذين سارعوا إلى التدخل، ليتمكنوا من إنقاذها من قبضة خاطفيها، الذين لم يكن لهم سوى الفرار أمام تجمع المواطنين وسكان الحي الذين ركضوا نحوهم، وقد تم وقتها إبلاغ عناصر الشرطة بأمن دائرة قايس والذين كان تدخلهم سريعا، وسماع تصريحات الضحية وبعض المواطنين الذين قدموا معلومات حول نوع المركبة ولونها، وأوصاف الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وبعد نشر الأبحاث عن المركبة وسط رجال الشرطة وأفراد الدرك الوطني، تم توقيف السيارة على مستوى الحاجز الأمني الثابت للشرطة، على الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين خنشلة وباتنة، وتحديدا بالمخرج الغربي للمدينة، أين تم توقيف شخصين من المشتبه فيهما فيما تمكن آخران من الفرار قبل الوصول إلى حاجز الشرطة، ليتضح أنهما ينحدران من مدينة الحامة.

لموقوفان تم تحويلهما إلى مقر أمن دائرة قايس للتحقيق معهما وتكوين ملف قضائي ضدهما عن تهمة محاولة الاختطاف، تم بموجبه تقديمهما أمام العدالة أين صدر ضدهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، فيما بقي البحث جاريا لتوقيف شريكيهما، وقد تمت برمجة محاكمة المتهمين الموقوفين نهاية الأسبوع الجاري.