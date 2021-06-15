مواطنون يطالبون بإعادة تشغيل ميترو الجزائر

بعد فتح مجال النقل الجوي

دعا عديد المواطنين سواء من قاطني العاصمة أم زوارها، لاسيما منهم الذين اعتادوا في ما سبق التنقل عبر الميترو، السلطات وعلى رأسها الجهات المخول لها إبداء رأيها في القرارات التي لها علاقة بكل ما يخص الجائحة، إعطاء الضوء الأخضر من أجل إعادة تشغيل واستغلال عربات الميترو المتوقف منذ أكثر من سنة، متسائلين عن سبب استمرار التخلي عن خدماته وعدم استغلاله من جديد، لاسيما بعد فتح المجال الجوي أمام حركة التنقلات الخارجية والمحلية.

خدمة التنقل عبر الميترو تعتبر من أكثر المواصلات أريحية بالنسبة لقاطني العاصمة، حيث استطاع هذا المشروع خلال السنوات الأخيرة رفقة مشاريع التوسعة التي شملته، استقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين فروا من مختلف وسائل النقل الكلاسيكية الأخرى باتجاه محطات الميترو التي لا تزال موصدة بالرغم من بعض الأصوات الصادرة من المحطات التي توحي للمارة أن الأمر له علاقة بتجريب العربات لإعادة تشغيلها من جديد، غير أن الأمور لا تزال على حالها ولم يصدر أي قرار يقضي بإعادة نشاطه من جديد في الوقت الراهن، ما جعل زبائنه يجدّدون مطلب فتح خطوطه مرة أخرى مع إلزام قاصديه بالإجراءات الصحية المعتمدة تزامنا واستمرار كوفيد 19، خاصة وأن مختلف وسائل النقل الأخرى عادت للخدمة منذ شهور عديدة سيارات الأجرة، الحافلات والترامواي غير أنها تبقى غير كافية لامتصاص الطلب الكبير على التنقل وسط العاصمة التي تضاعف حجم اكتظاظ الطرقات بها، بعدما أجبر عددا كبير من زبائن الميترو على استغلال مركباتهم الخاصة في تنقلاتهم اليومية وسط العاصمة.

المسافرون الذين تساءلوا عن سبب استمرار الغلق على تنقلات الميترو رغم فتح المجال الجوي سواء أمام الرحلات الداخلية والخارجية، أكدوا أن تكديس المسافرين داخل الحافلات أو عربات الترامواي بفعل توقف الميترو من شأنه الرفع من عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لعدم تقيد اغلب المسافرين بالإجراءات الوقائية والصحية المطلوب اتخاذها.