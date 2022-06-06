مواطنون ينقذون طفلتين من الاختطاف بتلمسان

والدة البنتين انشغلت عنهما بالتسوق

نجح سكان حي عبد المؤمن بن علي أو كما يسمى محليا بوجليدة، في إنقاذ طفلتين صغيرتين من محاولة اختطاف من الحديقة العمومية على مستوى الحي، وارتاب بعض الجيران من شخص غريب عن الحي ومحاولاته استدراج طفلتين في مقتبل العمر ودون سن العاشرة، من خلال إغرائهما بالحلوى، حيث رافقتا والدتهما التي كانت منهمكة في شراء مسلتزماتها وتركتهما في الحديقة لتلعبا، لكن الثلاثيني والذي كان تحت تأثير المهلوسات كما يبدو من مظهره حسب تأكيدات شهود عيان، وبعدما أحس أنه تحت مراقبة من شباب الحي، حاول الفرار من مسرح الجريمة، قبل أن يقوم سكان الحي بتوقيفه، وتدخل بعض العقلاء من أجل إنقاذه من غضب الشباب العارم الذين حاولوا تلقينه درسا والاعتداء عليه، ليقوموا بتسليمه لمصالح الأمن الحضري الثالث عشر ببوجليدة، وبعد توقيفه والانتهاء من التحقيقات معه حول دوافع تفكيره في ارتكاب جريمة الاختطاف والهدف من ورائها، قامت عناصر الشرطة، مساء أول أمس، بتقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تلمسان، بعدما وجهت له تهمة محاولة اختطاف طفلتين قاصرتين.

وأثنت مصالح الأمن ومواطنون على الحس الأمني العالي الذي تمتع به سكان الحي، وتمكنهم من الإطاحة بهذا الوحش البشري، قبل أن يقوم بفعلته الشنيعة، وسبق للجزائر أن عاشت قبل أسابيع قليلة حدثا مماثلا بعدما تمكن قابض حافلة بشرق الوطن، من إنقاذ طفل من مختطفه، بعدما حاول الهروب به من خلال حافلة لنقل المسافرين، في حين تبقى مدينة مغنية تعيش على وقع الاختفاء المفاجئ للطفل الصغير سيف الدين كاري الذي لم يظهر عنه أي أثر منذ اختفائه في إحدى ليالي شهر رمضان .