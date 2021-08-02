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الجزائر

مواطن يتبرع بمسكنه من أجل اقتناء الأكسيجين

الشروق اليومي
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مواطن يتبرع بمسكنه من أجل اقتناء الأكسيجين
أرشيف

قام أحد المواطنين من أم البواقي بالتبرع بمسكن خاص من ثلاث غرف استجابة لحملة اقتناء مكثف الأكسجين الذي يصل ثمنه إلى أزيد من مليار وسبعمائة ألف سنتيم خلال اليوم الثالث من بدء حملة جمع التبرعات التي استجاب لها المواطنون بشكل كبير جدا في ولاية أم البواقي.

حيث وصل مبلغ جمع التبرعات إلى ملياري سنتيم طبعا بالإضافة إلى تبرع أحد المواطنين بسكن حيث عرضه للبيع بالمزاد العلني لتحويله إلى أموال الحملة، أين بلغ سعره الابتدائي 520 ملين سنتيم، فيما طلبت المجموعة الفيسبوكية خمسمائة وخمسين مليون، وقد بلغ مجموع ما تم جمعه مع حساب مبلغ الذهب المتبرع به أزيد من مليارين، وبهذا فقد تم التوصل إلى المبلغ الذي سيدفع لاقتناء المكثف الأكسيجيني، ليكون في خدمة المرضى الذين يعانون من ضيق في التنفس بسبب فيروس كورونا.

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