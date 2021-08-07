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الجزائر
التماس 10 سنوات لمدير السجن وحراس وموظفين

مواطن يتلقى تهديدا من محبوس عبر هاتف ذكي

الطاهر حليسي
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مواطن يتلقى تهديدا من محبوس عبر هاتف ذكي

التمس، ممثل الحق العام لدى محكمة باتنة الخميس، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لمدير المؤسسة العقابية لمنطقة حملة 3، وعدد من أعوان الحراسة والموظفين، ورجل أعمال، في أعقاب محاكمة المتهمين في فضيحة مدوية هزت سجن حملة 3 بولاية باتنة، التي تم معالجتها قبل عدة أشهر، وتم بعدها تحويل كافة السجناء والأطقم الإدارية والعقابية إلى مؤسسات أخرى بالتراب الوطني إلى غاية اكتمال التحقيق.

وكانت التحريات قد انطلقت على خلفية شكوى تقدم بها مواطن، يقطن في عاصمة الأوراس، أكدت أنه تلقى تهديدات من سجين بإيذائه وإيذاء عائلته، اتصل به بواسطة هاتف نقال ذكي، رغم قبوعه داخل السجن بعد أن صدر في حقه حكم، وبعد تردد المواطن الضحية تقدم بشكواه، فيما شنت مصالح أمنية تحقيقات معمقة، أكدت فعلا حيازة سجناء لأجهزة اتصال هاتفية مختلفة، ما يشكل انتهاكا للقوانين الداخلية للمؤسسات العقابية، وهو ما أكدته لجان تفتيش عاجلة أوفدت من طرف وزارة العدل من العاصمة إلى مدينة باتنة، التي باشرت بعدها سلسلة توقيفات شملت مدير السجن وحراسا وموظفين.

وكانت مصادر ذكرت للشروق أنه جرى توقيف رجل أعمال معروف سبق له وأن أمضى فترة عقوبة وجيزة في قضية سابقة، على خلفية قيامه بجولات ليلية خارج أسوار الحبس رفقة المدير ونزلاء، وقد تم التماس إدانته بعشر سنوات أيضا، ومازالت التحقيقات جارية في أمور على صلة بهذه القضية، في انتظار الحكم النهائي الذي سيصدر نهاية الأسبوع الحالي في ثاني قضية تهز عاصمة الأوراس، بعد قضية تسريب مخدرات في الأكل لبعض السجناء.

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