مواطن يقاضي أستاذا جامعيا متهما بـ”الإساءة إلى الصحابة”

الجهات القضائية تأمر بالتحقيق في الواقعة

أودع المواطن أبو معاوية سلطاني، دعوى قضائية نهاية الأسبوع الماضي، شكوى لدى محكمة عين البيضاء بأم البواقي، متهما أستاذا محاضرا في الانتربولوجيا والفلكلور الشعبي بجامعة حمة لخضر بولاية الوادي، بالإضافة إلى قناة إلكترونية، بثت لقاء مطولا، حاورت فيه الدكتور “أ.ز” مؤخرا، يكون قد أساء فيه إلى الصحابة، رضوان الله عليهم، كما جاء في شكوى المواطن، وهو مدرب في الرياضات القتالية، اعتبر ما قام به الأستاذ الجامعي تعديا على شخصيات بارزة في تاريخ الإسلام، الذي هو دين كل الجزائريين، كما طعن، حسبه، في أبي بكر الصديق، وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا واستنكارا كبيرا، عقب بث الحصة قبل أسابيع.

وقد تم الاستماع إلى صاحب الشكوى لدى الضبطية القضائية بعين البيضاء، بأمر من مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية في هذه القضية.

وحسب المواطن الذي تحدث لـ “الشروق” فإن وكيل الجمهورية قد أكد على أن العدالة ستنظر في القضية وفق ما تمليه الإجراءات القانونية، في هذه القضية قريبا، علما أن الكثير من فعاليات المجتمع المدني استنكرت ما أدلى به الدكتور، فيما أبدت نقابة المحامين بعين البيضاء استعدادها للتأسس في حق الشاكي، في قضية التصريحات التي اعتبرت مساسا برموز الدين الحنيف.

يذكر أن الدكتور المعني بالقضية لدى اتصالنا به هاتفيا، أرجأ الخوض في الموضوع إلى اليوم الموالي بسبب انشغالاته، ثم رفض بعد ذلك الردّ على مكالماتنا.

وكان الأستاذ أدلى بتصريحاته، أثناء بث مباشر لحصة، بعنوان ”عاشوراء بين الدين والتاريخ والأسطورة”، على قناة تلفزيونية تبث على الانترنت، وبعد الضجة التي تلت ذلك، كتب منشورا على صفحته في “فايسبوك”، قال فيه إن الفيديو “مجتزأ من كلام تام قلت فيه أنا مثلكم مسلم سني أؤمن واسلم بكل ما ورثته عن ديني ودين أهلي من دون مناقشة حتى لو كان قابلا للمناقشة العقلية، وقدمت مثالا يطرح تساؤلات عن حديث صوم يوم عاشوراء، ثم قلت ما سأقوله من منظور الانثروبولوجيا وليس معتقداتي وقلت أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه اتخذ موقفا سياسيا لإخماد معارضة سياسية وأن الظاهرة في جميع الأديان”.

ج. ل