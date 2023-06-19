مواعيد جديدة لرحلات سكيكدة-مارسيليا البحرية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفل البحري للسافرين، عن تغيير في برنامج بعض الرحلات البحرية، حسبما جاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

ويتعلق الأمر بالرحلات البحرية: مرسيليا – سكيكدة التي كانت مبرمجة يوم 20 جوان وتم تأخيرها إلى 21 جوان على الساعة السابعة مساءً (19.00).

وأجلت رحلة سكيكدة – مرسيليا من يوم 21 جوان إلى 22 جوان على متن سفينة “باجي مختار 3”. انطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة بدلًا من ميناء سكيكدة.

ودعت المؤسسة ذاتها أخذ هذه التغييرات بعين الاعتبار. كما اعتذرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن أي إزعاج قد يسببه هذا التغيير.