-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أبو عبيدة : استهدفنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية في آخر ثلاثة أيام
الجزائر
تمرير 6 تعديلات بشكل كلي و5 أخرى جزئيّا

موافقة الغرفة السفلى على قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية

س.ع
  • 44
  • 0
موافقة الغرفة السفلى على قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية
أرشيف

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، بالجزائر العاصمة، على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
ويرمي هذا المشروع بشكل أساسي إلى ترقية ودعم أداء الإعلام الوطني، فضلا عن سد الثغرات التي شابت التشريعات الاعلامية وإعطاء أرضية قانونية للممارسة الاعلامية، لاسيما من خلال ضبط مجموعة من المصطلحات.
كما يهدف النص إلى ضبط الجهات والأشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك، حسب ما أوضحه لعقاب، خلال عرضه للمشروع أمام النواب.
للإشارة، فإن لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، درست مقترحات وتعديلات لبعض مواد مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، حيث قبلت 6 تعديلات بشكل كلي و5 تعديلات بشكل جزئي، في حين لم يتم تبني 8 تعديلات، حسب ما جاء في التقرير التكميلي لذات اللجنة.
وتمحورت مضامين هذه التعديلات – حسب نفس التقرير – حول اقتراح استبدال بعض المصطلحات وتعويضها بأخرى توخيا للدقة والوضوح في المعنى وكذا اقتراح بعض الفقرات لرفع اللبس في تنظيم الصحافة المكتوبة والالكترونية منها ما تعلق بالشروط الواجب توفرها في مدير النشر كتمتع هذا الأخير بخبرة لا تقل عن 8 سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي وأن يكون جزائري الجنسية فقط وأن لا يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا الفساد أو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا المشروع “يستجيب لتطلعات مهنيي الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ويعزز الحرية والاحترافية في الممارسات الاعلامية بشكل يتطابق مع أحكام الدستور ويتكيف مع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يكرس حق المواطن في إعلام صادق وموضوعي، حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة.

مقالات ذات صلة
قرارات الرئيس تبون الاقتصادية في عيون الخبراء

قرارات الرئيس تبون الاقتصادية في عيون الخبراء

الرئيس تبون يعين مستشارا جديدا مكلفا بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية

الرئيس تبون يعين مستشارا جديدا مكلفا بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية

التبادلات التقليدية بين الأساتذة لتسوية أزمة التحويلات

التبادلات التقليدية بين الأساتذة لتسوية أزمة التحويلات

بالفيديو.. الاحتلال يستهدف مقر جمعية البركة الجزائرية في غزة

بالفيديو.. الاحتلال يستهدف مقر جمعية البركة الجزائرية في غزة

وزارة التجارة: السحب الفوري لجهاز كشف الغاز “Maxwell” و”EYEMANN”

وزارة التجارة: السحب الفوري لجهاز كشف الغاز “Maxwell” و”EYEMANN”

هاتف ذكي وفيديو وهوية بيومترية للتحقق من حياة المتقاعدين من فرنسا

هاتف ذكي وفيديو وهوية بيومترية للتحقق من حياة المتقاعدين من فرنسا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد