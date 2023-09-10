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الجزائر
رئيس مجلس الدولة الإيطالي:

مواقف الجزائر جد مهمة في خلق التوازنات

كـ. ل
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مواقف الجزائر جد مهمة في خلق التوازنات

أشاد رئيس مجلس الدولة الإيطالي،  لويجي ماريوتي، الأحد بالجزائر العاصمة، بعلاقات الصداقة “العميقة” التي تربط بلاده بالجزائر ومستوى الشراكة “المتميزة” التي تجمعهما.

وفي تصريح له عقب استقباله والوفد المرافق له من طرف وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، بمقر الوزارة، أوضح ماريوتي أن “الجزائر وإيطاليا تربطهما علاقة صداقة عميقة”، وأن “البلدين يشتركان في حوض البحر الأبيض المتوسط وتربطهما قواسم مشتركة”.

وأكد في ذات السياق أن “موقف الجزائر بالنسبة لإيطاليا جد مهم في خلق توازنات حول العديد من القضايا”.

ولدى تطرقه إلى مشروع التوأمة بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي، أبرز “النتائج الهامة التي توصل إليها الطرفان من خلال برنامج التوأمة والنقاشات المثمرة حتى للجانب الإيطالي”.

من جانبها، أوضحت عزوار، أن هذا اللقاء”جاء في إطار اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية بين الوزارة ومجلس الدولة الإيطالي” والموسوم بـ”تعزيز قدرات وزارة العلاقات مع البرلمان”، مشيرة إلى أن هذا المشروع الذي دعمه برنامج الاتحاد الأوروبي “مكن من تكوين عديد الإطارات الجزائرية على مستوى التشريع، كما تمخض عنه عدة زيارات لإطارات من الوزارة إلى إيطاليا للتعرف على نظامها  التشريعي”.

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