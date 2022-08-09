مواقف الجزائر في الدفاع عن الشعوب مرجع يحتذى به

تأكيد على التعاون بين الجزائر وكولومبيا.. غلوريا فلوريس:

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “يولي أهمية كبيرة لدعم وتوطيد علاقات التعاون بين الجزائر وكولومبيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالنظر إلى مكانة البلدين إقليميا ودوليا والإمكانيات الهامة التي يزخران بها”.

وخلال تباحثه الإثنين ببوغوتا، مع وزير الخارجية والسلم الكولومبي، ألفارو ليفا دوران، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، شدد بوغالي على “اهتمام الجزائر بالانخراط في مسعى رئيس جمهورية كولومبيا الجديد، الهادف إلى تبادل التجارب والخبرات في مجالات عديدة على غرار محاربة الرشوة ومكافحة تجارة السلاح والتغير المناخي”، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأضاف بأن المؤسسة التشريعية الجزائرية على “أتم الاستعداد للعمل على ترجمة كل هذه المساعي على أرض الواقع باستغلال كل فرص التعاون على الصعيد البرلماني”.

بوغالي يلتقي وزير خارجية بوغوتا ونظيرته الكولومبية

من جهته، كشف وزير خارجية كولومبيا بأن لقاءه مع بوغالي يعد “الأول من نوعه مع بلدان القارة الإفريقية”، مبرزا “الأهمية الكبيرة التي يوليها لتوطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا في مجالات الطاقة والفلاحة والتبادل التجاري”.

وأبدى بالمناسبة نيته في “توسيع التباحث مع الجزائر حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك”، يضيف بيان المجلس الشعبي الوطني.

وفي سياق متصل، تحادث بوغالي، مع نظيرته الكولومبية، غلوريا فلوريس، داعيا إلى العمل على “توسيع التبادل البرلماني الثنائي بين الجزائر وكولومبيا والإقليمي من خلال ربط علاقات بين البرلمان الأنديني والبرلمان الإفريقي”.

وعبر بوغالي عن “استعداد المجلس الشعبي الوطني للعب دور محوري في الدفع بالعلاقات بين برلمانات القارة الإفريقية ونظرائها في أمريكا الجنوبية، لا سيما في مجالات محاربة الإرهاب والجريمة والتضامن وترقية المرأة”.

من جهتها، اعتبرت غلوريا فلوريس “مواقف الجزائر من قضايا الدفاع عن العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها مرجعا يحتذى به”، معتبرة أن زيارة الوفد الجزائري لجمهورية كولومبيا وللبرلمان الأنديني “خطوة هامة ستسمح بترقية العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مختلف المجالات”، كما أشارت إلى أن “مكانة الجزائر تؤهلها لتكون حلقة وصل هامة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية”.