موالون إسبان يُسابقون الزمن لتصدير الماشية إلى الجزائر

طالبت منظمة “أساجا إكستريمادورا” المتخصصة في تربية وتسويق الماشية، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الاسبانية بالإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تصدير الأغنام إلى الجزائر.

وحسب مقال نُشر في صحيفة “لاراثون”، دعت المنظمة الإسبانية التي تضم نحو 5000 مربّي ماشية، الوزارة الوصية، بالإسراع في تقديم شهادات الصحة العامة “ASE” الخاصة بالماشية، قصد الشروع في تصديرها إلى الجزائر.

وكانت الجزائر قد أعلنت عن رغبتها في استيراد 01 مليون رأس ماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك، من دول اسبانيا ورومانيا، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تجاوزت خلال السنة الماضية مستوى 15 مليون سنتيم لرأس غنم.