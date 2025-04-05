-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

موالون إسبان يُسابقون الزمن لتصدير الماشية إلى الجزائر

الشروق أونلاين
  • 1735
  • 0
موالون إسبان يُسابقون الزمن لتصدير الماشية إلى الجزائر

 طالبت منظمة “أساجا إكستريمادورا” المتخصصة في تربية وتسويق الماشية، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الاسبانية بالإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تصدير الأغنام إلى الجزائر.

وحسب مقال نُشر في صحيفة “لاراثون”، دعت المنظمة الإسبانية التي تضم نحو 5000 مربّي ماشية، الوزارة الوصية، بالإسراع في تقديم شهادات الصحة العامة “ASE” الخاصة بالماشية، قصد الشروع في تصديرها إلى الجزائر.

وكانت الجزائر قد أعلنت عن رغبتها في استيراد 01 مليون رأس ماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك، من دول اسبانيا ورومانيا، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تجاوزت خلال السنة الماضية مستوى 15 مليون سنتيم لرأس غنم.

مقالات ذات صلة
رئيس شركة “سيبسا” الإسبانية للطاقة في الجزائر

رئيس شركة “سيبسا” الإسبانية للطاقة في الجزائر

تفاديا للندرة.. بلاغ هام من وزارة الصناعة الصيدلانية

تفاديا للندرة.. بلاغ هام من وزارة الصناعة الصيدلانية

جمعية التجار والحرفيين تدعو إلى استئناف النشاط بعد عطلة عيد الفطر

جمعية التجار والحرفيين تدعو إلى استئناف النشاط بعد عطلة عيد الفطر

تقرير أمريكي يتوقع نمو سوق التأمين في الجزائر

تقرير أمريكي يتوقع نمو سوق التأمين في الجزائر

أوبك+ تتخذ هذا القرار عقب اجتماع وزاري

أوبك+ تتخذ هذا القرار عقب اجتماع وزاري

بين التنديد والتهديد.. هذه ردود الفعل الدولية على رسوم ترامب الجمركية

بين التنديد والتهديد.. هذه ردود الفعل الدولية على رسوم ترامب الجمركية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد