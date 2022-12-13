-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون: صناعة حقيقية للزيت بالجزائر أفريل القادم
العالم

مواليد 2009 ومن بعدهم ممنوعون من شراء التبغ في هذه الدولة!

الشروق أونلاين
  • 519
  • 0
مواليد 2009 ومن بعدهم ممنوعون من شراء التبغ في هذه الدولة!
أرشيف
سجائر

أقرّ البرلمان النيوزيلندي، الثلاثاء، مجموعة قوانين جديدة لمكافحة التدخين، إذ سيمنع مواليد 2009 وما بعدهم من شراء التبغ.  

تشمل هذه القوانين التي تعتبر الأشد صرامة في العالم، حظر بيع التبغ لأي شخص من مواليد أول جانفي 2009 وما بعده، مع فرض عقوبة في شكل غرامة تصل إلى 150 ألف دولار نيوزيلندي أي ما يعادل 95 ألف دولار أميركي، وسيبقى الحظر سارياً طوال حياة الشخص.

كما تقلل التشريعات كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر وتقلل عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع التبغ بنسبة 90%.

وقالت الدكتورة عائشة فيرال نائبة وزير الصحة في بيان “هذا التشريع يسرع التقدم نحو مستقبل خال من التدخين”.

وأضافت: “سيعيش الآلاف من الناس حياة أطول وأكثر صحة وستصبح المنظومة الصحية أفضل بتوفير نحو خمسة مليارات دولار نتيجة عدم الحاجة إلى علاج الأمراض التي يسببها التدخين، مثل أنواع عديدة من السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف”.

وسيُخفض عدد تجار التجزئة المرخص لهم بيع التبغ إلى 600 بحلول نهاية عام 2023 نزولا من 6000.

مقالات ذات صلة
وثيقة: 3 آلاف حساب وهمي للمخابرات المغربية لزرع الفتنة بين الريف والصحراء الغربية

وثيقة: 3 آلاف حساب وهمي للمخابرات المغربية لزرع الفتنة بين الريف والصحراء الغربية

القمة الأمريكية الإفريقية: بن عبد الرحمان ممثلا للرئيس تبون

القمة الأمريكية الإفريقية: بن عبد الرحمان ممثلا للرئيس تبون

فرنسا.. فيديو لطلبة يدرسون في البرد والظلام يحدث ضجة

فرنسا.. فيديو لطلبة يدرسون في البرد والظلام يحدث ضجة

الذكرى الثالثة للتطبيع المغربي: خذوا فلسطين واعطونا الصحراء الغربية

الذكرى الثالثة للتطبيع المغربي: خذوا فلسطين واعطونا الصحراء الغربية

ألمانيا تفتح أبوابها للمهاجرين لهذا السبب

ألمانيا تفتح أبوابها للمهاجرين لهذا السبب

4 قرارات لصالح فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

4 قرارات لصالح فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد