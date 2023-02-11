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رياضة
بعد تأجيل تأهيله في مولودية الجزائر بسبب مشاكل صحية

“موالي” على موعد مع اللجنة الطبية للفاف هذا الاثنين لتبديد كل الشكوك

ل. ط
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“موالي” على موعد مع اللجنة الطبية للفاف هذا الاثنين لتبديد كل الشكوك

سيخضع المدافع الأيسر لمولودية الجزائر، حمزة موالي، لفحوصات جديدة لدى اللجنة الطبية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاثنين، من أجل التأكد من سلامته الصحية بعد الشكوك التي أظهرتها الفحوصات الطبية الأولى حول معاناته من مشاكل في القلب، ما تسبب في تأجيل تأهيله لبدء المنافسة مع العميد، حيث كان أبرز الغائبين عن مواجهة شبيبة  الساورة، يوم الجمعة الماضي، في افتتاح مرحلة العودة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

للإشارة، فإن إدارة مولودية الجزائر برئاسة الحاج رجم أبرمت عدة صفقات مهمة خلال الميركاتو الشتوي، ودعمت صفوفها بخمسة لاعبين جدد أهمهم لاعب بارادو حمزة موالي، الذي عاد إلى البطولة الوطنية بعد تجربة احترافية قصيرة في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية مع نادي ستاد لافالوا، لم ترق إلى مستوى التطلعات، حيث كان يتوقع أن يفجر إمكاناته هناك ويطرق بعدها أبواب الليغ1 مثل ما فعل زملاؤه السابقون بنادي بارادو، واكتفى بالظهور في 6 مباريات فقط في البطولة.

وربما يكون خيار موالي بالعودة إلى البطولة الوطنية صائبا من أجل بعث مشواره مجددا، بحثا عن فرصة احترافية في القارة العجوز في المستقبل القريب.

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