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رياضة

“موالي” في طريقه إلى فرنسا

علي بهلولي
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“موالي” في طريقه إلى فرنسا
حمزة موالي بِزيّ المنتخب الوطني المحلّي

يوشك اللاعب الدولي المحلّي ونادي البارادو حمزة موالي أن ينتقل إلى فريق لافال، الذي ينتمي إلى بطولة القسم الثاني الفرنسي.

وأعطى المدافع موالي موافقته بِالانتقال إلى فريق لافال، كما أوردته القناة الإذاعية الفرنسية “راديو أوكسجين”، السبت.

ويرتبط حمزة موالي (24 سنة) مع نادي البارادو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

أمّا فريق لافال، فقدر تصدّر مُؤخّرا لائحة ترتيب بطولة الدرجة الفرنسية الثالثة، ونال تأشيرة الصّعود إلى القسم الثاني.

وكان فريق لافال الفرنسي قد ضمّ في الأيّام القليلة الماضية لاعبا آخر من نادي البارادو، والأمر يتعلّق بِالمهاجم زكريا نعيجي (27 سنة) لِمدّة موسمَين.

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