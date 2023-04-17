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رياضة

موالي يؤهل رسميا في مولودية الجزائر

عمر سلامي
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موالي يؤهل رسميا في مولودية الجزائر
ح.م
حمزة موالي

تحصلت إدارة المولودية على إجازة اللاعب حمزة موالي الذي سيكون تحت تصرف الطاقم الفني للفريق في اللقاءات المقبلة.
وأعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر عن تأهيل اللاعب موالي حمزة رسميا في صفوف الفريق، بعد أن قامت بكافة الإجراءات اللاَّزمة بعد تنقل اللاعب لمصحة “أسبيتار” بقطر خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد نادي مولودية الجزائر عبر صفحته الرسمية، أن اللاعب موالي في “أسبيتار” كل الفحوصات المطلوبة والتي تلقى على إثرها الضوء الأخضر لممارسة كرة القدم بشكل عادي.

وأضاف بيان المولودية: “بعد إتمام إجراءات تأهيل اللاعب مع الإتحادية الجزائرية لكرة القدم و الرابطة المحترفة لكرة القدم تحصلت إدارة المولودية على إجازة اللاعب حمزة موالي الذي سيكون تحت تصرف الطاقم الفني”.

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