موانئ..معالجة 31 مليون طن من البضائع خلال الثلاثي الأول من العام الجاري

كشف الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”، محمد كريم الدين حركاتي، عن تسطير المجمع العمومي، لمخطط استثماري خاص بسنة 2025، يقضي باقتناء معدات جديدة، لتسهيل وتسريع حركة شحن ونقل البضائع، على مستوى كافة الموانئ الجزائرية.

وفي حديث للإذاعة الوطنية، الثلاثاء، قال حركاتي، إن المعدات التي يسعى المجمع الجزائري لاقتنائها والمقدّرة بـ 29 مليار دج (221,3 مليون دولار)، تهدف إلى تسريع وتيرة نقل وشحن البضائع على مستوى الموانئ الجزائرية.

وبخصوص معالجة البضائع على مستوى الموانئ الجزائرية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2025، كشف حركاتي، عن معالجة أكثر من 31 مليون طن، منها 483 ألف و 983 حاوية، بزيادة 12 من المائة عن سنة 2024.

وعن مستوى المبادلات التجارية الجزائرية مع الخارج، كشف المتحدّث عن معاجلة نحو 130 مليون طن من السلع والبضائع خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 03 من المائة عن سنة 2023.

وكشف حركاتي، عن تسجيل ارتفاع في المبادلات التجارية خارج المحروقات، بنسبة 08 من المائة، عن السنة الماضية، حيث بلغت خلال سنة 2024، مستوى 65 مليون طن.

وبخصوص بضائع الصادرات خارج المحروقات، فقد تمّ تسجيل 18 مليون طن خلال سنة 2024، وبالنسبة للحاويات فقد تمّ معالجة 1,8 مليون حاوية، بزيادة 18 من المائة عن 2023.

وحول المشاريع الاستثمارية التي يُباشرها المجمع العمومي الجزائري، على مستوى الموانئ، فقد كشف حركاتي، عن مخطّطٍ مشترك مع المجمع الجزائري للنقل البحري، يقضي بانجاز هياكل جديدة لصيانة السفن الجزائرية وتجنّب اللجوء إلى الخارج.