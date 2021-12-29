“موبيليس” تتكفل بنقل 661 مناصرا إلى الكاميرون

ستتكفل المؤسسة الوطنية “موبيليس” بنقل 661 مناصرا إلى الكاميرون لمساندة المنتخب الجزائري في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم المقررة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، حسبما أفاده بيان للمؤسسة الشريك الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الوطني.

وجاء في البيان: “تزامنا مع مشاركة الفريق الوطني لكرة القدم في الطبعة 33 لكأس إفريقيا للأممي المزمع إقامتها بالكاميرون, تعلن موبيليس الشريك الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الوطني التكفّل برحلات نقل 661 مناصرا إلى الكاميرون لتشجيع محاربي الصحراء”.

وأضافت شركة المتعامل النقال “موبيليس” أنه سيتم “تحديد هوية المناصرين من خلال عمليات القرعة التي ستنظّمها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات على مستوى المؤسسات الإستشفائية عبر كامل التراب الوطنيي بالتنسيق مع موبيليس وبحضور محضر قضائي”.

و أوضح البيان أن “المشاركة مفتوحة لجميع المواطنين الملقّحين ضد وباء كوفيد-19 والذين استكملوا السن 18 عاما وعلى هذا الأساس ولتمكين الراغبين في مساندة الفريق الوطنيي قرّرت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تنظيم حملة تلقيح واسعة انطلقت يوم 26 ديسمبر 2021”.

هذه المبادرة لا تعد الأولى لموبيليس، حيث سبق لها و أن نظمت نقلات مماثلة لأنصار المنتخب الوطني بمناسبة مشاركة محاربي الصحراء في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة بالقاهرة بمصر (2019) ومن قبل خلال كأس العالم بالبرازيل (2014)، لتؤكد الشركة مرة أخرى أنها تبقى الشريك الأول للرياضة في الجزائر وفية لقيمها الرامية لمساندة المنتخبات الوطنية أينما كانت في المنافسات والمحافل الدولية.