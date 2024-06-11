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قالت إن "مستقبلا استثنائيا" سيكون بانتظارهم

“موبيليس” تحضّر “هدية كبيرة” للمتفوّقين الـ10 الأوائل في البكالوريا

الشروق أونلاين
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“موبيليس” تحضّر “هدية كبيرة” للمتفوّقين الـ10 الأوائل في البكالوريا
ح.م
جانب من صورة إشهارية لموبيليس

يحضّر متعامل الاتصالات العمومي في الجزائر “موبيليس”، هدايا وصفها بالكبيرة والاستثنائية للمتفوّقين العشرة الأوائل في امتحانات البكالوريا، حسب ما ذكره في منشورات على حساباته الاجتماعية.

وجاء في منشور على صفحة الشركة في فيسبوك يوم الثلاثاء:”هدية كبيرة في انتظار الـ 10 الناجحين الأوائل. لتحقيق أحلامهم المستقبلية والمهنية”.

وقبل ذلك، كانت “موبيليس” قد تحدثت في منشور سابق، عن “مستقبل استثنائي بانتظار المتفوّقين في الامتحان، لأول مرة في الجزائر”. من دون أن تكشف عن طبيعة الهدايا التي ستقدّمها.

وتجرى امتحانات شهادة نهاية التعليم الثانوي (البكالوريا) منذ الأحد 9 جوان، وتستمرّ إلى غاية الخميس 13 جوان 2024.

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