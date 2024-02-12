موبيليس تحقق صافي أرباح بـ41.9 بالمئة خلال السنتين الماضيتين

قال الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر للهاتف المحمول موبيليس، أن المؤسسة حققت رقم أعمال يقدر بـ150.1 مليار دينار، ما يرفع إجمالي نمو المؤسسة خلال السنتين الماضيتين إلى 23 بالمئة.

فحسب ما نقله التلفزيون الجزائري، الرئيس المدير العام لموبيليس، قال أن رقم أعمال المؤسسة ارتفع من 122.3 مليار دينار في 2021 إلى 150.1 مليار دينار في 2023.

وهذا خلال إشرافه اليوم، الإثنين 12 فيفري، بشلف على انطلاق الملتقيات الدورية التي تجمع الرئيس المدير العام للمؤسسة مع كافة عمال الشركة.

أما فيما يخص صافي الأرباح التي حققتها الشركة، فكشف ذات المصدر أنه تم تسجيل نمو يقدر بـ28.5 بالمئة خلال سنة 2023، وهو ما يرفع اجمالي النمو الخاص بصافي الأرباح للشركة إلى 41.9 بالمئة خلال السنتين الأخيرتين.

موبيليس فرع من مجمع اتصالات الجزائر وأول متعامل هاتف نقال في الجزائر، وقد أصبحت الشركة مستقلة منذ أوت 2003. وهي تحصي حاليا أكثر من 20 مليون مشترك.