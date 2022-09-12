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اقتصاد

موبيليس تطلق المنصة الرقمية “ويمباي” المخصصة لتعبئة الأرصدة

الشروق أونلاين
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موبيليس تطلق المنصة الرقمية “ويمباي” المخصصة لتعبئة الأرصدة

أطلق متعامل الهاتف النقال موبيليس، الأحد، المنصة الرقمية “ويمباي” التي تسمح لزبائنها بتعبئة أرصدتهم وتسديد فواتير خطوط النقال عبر الهواتف الذكية.

وأوضحت موبيليس في بيانها “هذا التطبيق الرقمي الجديد ويمباي يتيح الفرصة لزبائن موبيليس المشتركين في شتى العروض اي الدفع المسبق أو الدفع البعدي من تعبئة ارصدتهم و تسديد فواتير خطوطهم عبر هواتفهم الذكية اينما كانوا متواجدون”, مضيفة أن “هذه الوسيلة الجديدة للدفع الالكتروني هو نتيجة عقد تم توقيعه الأحد من طرف الرئيس المدير العام لشركة آ تي موبيليس, شوقي بوخزاني و المدير العام للبنك الوطني الجزائري, محمد لمين لبو”.

ويسمح العقد, حسب ذات المصدر, “لزبائن البنك الوطني الجزائري باستخدام منصات الخدمات المصرفية الالكترونية WIMPAY-BNA من اجل تنفيذ جميع العمليات التجارية المتعلقة بحسابات موبيليس الخاصة بهم”.

وأضاف البيان ان التطبيق متوفر على الموزعين الرقميين APP و Play store, مشيرا الى أن خدمة ويمباي المجانية و المتاحة على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 ايام في الاسبوع تعكس رغبة كل من المتعاملين في الخدمات الرقمية في تقديم ادوات تجمع بين سهولة و امانة الاستخدام و تماشيا مع ازدياد الحسابات المصرفية في الجزائر.

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