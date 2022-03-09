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تعهدت برعاية ألعاب البحر المتوسط

“موبيليس” تطلق باقة جديدة بعنوان “بسما”

سيد أحمد فلاحي
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“موبيليس” تطلق باقة جديدة بعنوان “بسما”

أعلن الرئيس المدير العام لمؤسسة موبيليس، شوقي بوخزاني، عن إطلاق الباقة الجديدة “بسما”، والتي ستدخل حيز العمل، من أجل تسهيل التواصل وتحسين الخدمات على المشتركين، سواء من حيث التغطية أو نوعية التدفق، وهذا بالتزامن مع الحدث الرياضي العالمي الذي ستحتضنه وهران جوان المقبل، حيث تعهد المسؤول الأول عن شركة موبيليس بمواصلة مساعي الرعاية ومدّ العون لكل النخب والرياضيين، فضلا عن الدعم المتواصل للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وعن فحوى العرض الجديد، أضاف مدير التسويق، بلقاسم شبيب، من نزل الشيراطون بوهران، أن الباقة تخص ثلاثة عروض، الأول يسمى “سما طالك” بالإنجليزية، أي تحدث، أما العرض الثاني فهو “سما أنترنت”، في حين تجمع “سما ميكس” كلا الخدمتين، من أجل الدردشة والتحدث بالهاتف، بالنسبة للراغبين في هاته الخدمة المختلطة.

وأشار أنه تم دراسة العروض وفقا للقدرة الشرائية ومستوى الدخل الفردي، حيث يبدأ العرض بـ30 دينارا، معتبرا أنه السعر الأرخص في السوق الوطنية، فيما يتعلق بشركات الاتصال.

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