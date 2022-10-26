-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“موبيليس” تعود إلى رعاية البطولة الوطنية والكأس الممتازة

الشروق الرياضي
  • 54
  • 0
“موبيليس” تعود إلى رعاية البطولة الوطنية والكأس الممتازة

عاد متعامل الهاتف المحمول “موبيليس”، إلى ساحة الكرة الجزائرية والمنافسات المحلّية تحديدا.

وأعلنت رابطة الكرة المُحترفة، الأربعاء، عن تجديد اتّفاقيتها مع شركة “موبيليس”.

وحضر عبد الكريم مدوار رئيس رابطة الكرة المحترفة، والرئيس المدير العام لـ “موبيليس” شوقي بوخزاني، مراسم توقيع الإتّفاقية.

وبِموجب هذه الإتّفاقية التي تدوم خمسة أعوام من الآن، ستحمل بطولة القسم الوطني الأوّل ومباراة الكأس الممتازة اسم متعامل الهاتف المحمول “موبيليس”.

ودون أدنى شكّ، ستتنفّس أندية البطولة الوطنية، ذلك أن تمويل “موبيليس” سَيُخفّف عنها وإلى حدّ كبير عبءَ الضّائقة المالية.

وكانت شركة “موبيليس” الرّاعي الرسّمي لِبطولة القسم الوطني الأوّل في السنوات القليلة الماضية. قبل أن تكتفي رابطة مدوار بِتنظيم المنافسة بِلا تمويل (سبونسور).

مقالات ذات صلة
توقيف مشروع الحكام المحترفين بسبب الأزمة المالية للكاف

توقيف مشروع الحكام المحترفين بسبب الأزمة المالية للكاف

محرز يعود لِيتورّط في إهدار ركلات الجزاء وغوارديولا غاضب

محرز يعود لِيتورّط في إهدار ركلات الجزاء وغوارديولا غاضب

“الفاف” تفتح تحقيقا

“الفاف” تفتح تحقيقا

الأسطورة بيليه: 82 عاما بصحة جيّدة “نعمة من الله”

الأسطورة بيليه: 82 عاما بصحة جيّدة “نعمة من الله”

هل يُدرّب زيدان منتخب فرنسا؟ رئيس اتحاد الكرة يردّ

هل يُدرّب زيدان منتخب فرنسا؟ رئيس اتحاد الكرة يردّ

جرعة أوكسجين بِخصوص السكن والتكفّل الرياضي للعدّاء “مولى”

جرعة أوكسجين بِخصوص السكن والتكفّل الرياضي للعدّاء “مولى”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد