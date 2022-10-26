“موبيليس” تعود إلى رعاية البطولة الوطنية والكأس الممتازة

عاد متعامل الهاتف المحمول “موبيليس”، إلى ساحة الكرة الجزائرية والمنافسات المحلّية تحديدا.

وأعلنت رابطة الكرة المُحترفة، الأربعاء، عن تجديد اتّفاقيتها مع شركة “موبيليس”.

وحضر عبد الكريم مدوار رئيس رابطة الكرة المحترفة، والرئيس المدير العام لـ “موبيليس” شوقي بوخزاني، مراسم توقيع الإتّفاقية.

وبِموجب هذه الإتّفاقية التي تدوم خمسة أعوام من الآن، ستحمل بطولة القسم الوطني الأوّل ومباراة الكأس الممتازة اسم متعامل الهاتف المحمول “موبيليس”.

ودون أدنى شكّ، ستتنفّس أندية البطولة الوطنية، ذلك أن تمويل “موبيليس” سَيُخفّف عنها وإلى حدّ كبير عبءَ الضّائقة المالية.

وكانت شركة “موبيليس” الرّاعي الرسّمي لِبطولة القسم الوطني الأوّل في السنوات القليلة الماضية. قبل أن تكتفي رابطة مدوار بِتنظيم المنافسة بِلا تمويل (سبونسور).