“موبيليس” تقرر التجديد الكلي لمجلس إدارة شبيبة القبائل

قررت عدم الاعتماد على أي شخص سواء من الإدارة الجديدة أم القديمة

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن المدير العام لـ “موبيليس”، شوقي بوخزاني، قرر عدم الاعتماد على أي شخص مسؤول من الإدارة الحالية أو السابقة، خلال تشكيل مجلس إدارة الجديد الخاص بشبيبة القبائل في الأيام القليلة المقبلة، ما يعني أن المسؤول الأول عن شركة الهاتف النقال سيستنجد بأشخاص من محيطه تفاديا لحدوث الفتنة في بيت النادي، وبالخصوص في الظرف الحالي، الذي يشهد صراعات كبيرة بين عديد الأطراف بخصوص تسيير الشبيبة.

وقالت ذات المصادر لـ “الشروق”، إن “موبيليس” ستعلن رسميا توليها زمام الأمور في بيت شبيبة القبائل بداية من الأسبوع القادم، ما يعني أن الإدارة الحالية برئاسة يزيد ياريشان، ستعلن استقالتها رسميا لتتولى “موبيليس” زمام الأمور مستقبلا.

وفي سياق آخر، تستقبل شبيبة القبائل، الضيف أولمبي الشلف، الجمعة، على ملعب 1 نوفمبر 1954 في تيزي وزو، في لقاء متأخر عن الجولة 16 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، سيكون مهما بالنسبة للتشكيلة القبائلية التي ستشرع في رحلة البحث عن البقاء بالنظر إلى احتلالها الصف ما قبل الأخير في ترتيب البطولة بـ 12 نقطة، أمام أولمبي الشلف الذي لا تختلف وضعيته كثيرا عن منافسه، على اعتبار أنه يحتل الصف 13 بـ 21 نقطة.

وكان المدرب ميلود حمدي قد ألح على لاعبيه ضرورة استغلال الاستقبال داخل الديار من أجل جني كامل الزاد، ومن ثم مواصلة ما تبقى من المشوار بمعنويات مرتفعة قبل التنقل إلى قسنطينة لمواجهة الشباب المحلي في لقاء متأخر أيضا عن الجولة 17، علما أن الشبيبة ستكون على موعد إفريقي يوم 11 من الشهر الحالي داخل الديار أمام فيتا كلوب الكونغولي، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وينوي المدرب حمدي الزج بنفس التشكيلة التي خاضت المباراة القارية قبل أسبوع، تفاديا للتغييرات التي أثرت على مردود الفريق بشكل واضح، في ظل تواصل غياب بن يوسف، غير أن حمدي يفكر في التخلي عن مواقي على مستوى الهجوم بسبب إهداره لعديد الفرص في لقاء فيتا كلوب.

وفي الجهة المقابلة، سيكون أولمبي الشلف الجريح مجبرا على التفاوض جيدا في تيزي وزو للعودة بنقطة التعادل على الأقل، خصوصا عقب فرضه التعادل على نادي بارادو في اللقاء الفارط بهدفين في كل شبكة، علما أن المدرب عبد القادر عمراني الذي يعرف جيدا المنافس، سيجري تغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية في ظل غياب الثنائي عبد الرحيم حمرة وكذا بوسعيد الذي لن يشارك بسبب العقوبة المسلطة عليه من قبل الرابطة بمباراتين، إضافة إلى بوعلام عبد الغني سرير الذي يتواجد مع المنتخب الوطني لفئة أقل من 23 سنة الذي يحضر لمواجهة إثيوبيا، برسم الدور الثاني من تصفيات “كان” 2023 المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، لتتبقى نقطة قوة الأولمبي في المهاجم سويبع وعدادي الذين تمكنا من هز شباك بارادو في اللقاء الفارط إلى جانب غضبان الذي يملك حسا تهديفيا قويا.