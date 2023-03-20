“موبيليس” تكافئ اللاعبين بمنحة 40 مليون سنتيم وراتب شهرين

بعثة شبيبة القبائل تسافر إلى المغرب يوم 29 مارس

قررت شركة متعامل الهاتف النقال “موبيليس”، المالك الجديد لشبيبة القبائل، ممثلة في الرئيس المدير العام، شوقي بوخزاني، دعم اللاعبين معنويا من خلال صرف منحة الفوز المحقق في الجولة الماضية من دور المجموعات على حساب بيترو أتليتيكو الانغولي، السبت، بهدف دون رد، والمقدرة بـ40 مليون سنتيم، فضلا عن صب أجرة شهرين في حسابات اللاعبين، بهدف تحفيز المجموعة على مواصلة التألق في المسابقة القارية، قبل سفرية الفريق إلى المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي، حسب ما كشفت عنه مصادر مقربة من البيت القبائلي.

للإشارة أنه لم يتم تحديد موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، غير أنه وعملا برزنامة المسابقة القارية في نسختها الحالية، تشير أن القرعة ستسحب مطلع شهر أفريل الداخل، حسب ما أعلنه الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، على أن تقام مباريات دور ربع نهائي في العشرة أيام الأخيرة من الشهر القادم ذهابا وإيابا.

وفي سياق آخر، قالت ذات المصادر لـ”الشروق”، أن إدارة شبيبة القبائل قررت السفر إلى مدينة الدار البيضاء في المغرب بتاريخ 29 مارس الجاري، لمواجهة الوداد البيضاوي في 31 من ذات الشهر، لحساب الجولة السادسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، علما أن الشبيبة تحتل الصف الأول في مجموعتها بعشر نقاط، مناصفة مع الوداد الذي يتقدم عن ممثل الكرة الجزائرية بفارق الأهداف، حيث تسعى الشبيبة لتحقيق نتيجة إيجابية في خرجتها الأخيرة من خلال العودة بنقطة التعادل على الأقل لإنهاء الدور في الصف الأول.

يحدث هذا في الوقت الذي منح فيه الطاقم الفني للشبيبة بقيادة ميلود حمدي اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام، عقب مواجهة بيترو أتليتيكو الأنغولي التي لعبت السبت الفارط، على أن تعود التشكيلة القبائلية إلى أجواء التدريبات أمسية الأربعاء، على ملعب 1 نوفمبر 1954 في تيزي وزو، تحضيرا للمواجهة القادمة أمام الوداد البيضاوي المغربي على ملعب الأخير، لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، المقررة يوم 31 من الشهر الجاري، حيث سيغيب المهاجم كسيلة بوعالية عن حصة الاستئناف بسبب ارتباطه مع المنتخب الوطني الأولمبي الذي سيواجه نظيره الغاني ذهابا هذا الجمعة على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة، لحساب تصفيات الدور الأخير من كأس أمم إفريقيا دون 23 سنة، المقرر إجراؤها في المغرب هذا العام.