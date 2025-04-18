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اقتصاد

“موبيليس” تكشق جديد الجيل الخامس في الجزائر

الشروق أونلاين
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“موبيليس” تكشق جديد الجيل الخامس في الجزائر

 أعلن متعامل الهاتف النقال “موبيليس” عن نجاح تجاربه الأولى الخاصة بالجيل الخامس، قبيل اطلاقها الرسمي لفائدة الزبائن المحلّيين، خلال السداسي الثاني من العام الجاري.

 وفي لقاء بمقرها في العاصمة، كشفت موبيليس، عن التقدم المعتبر المحرز في مجال الربط الخاص بهذا الجيل الجديد من الهاتف النقال، مع احترام المقاييس الدولية الكفيلة بضمان “تجربة ربط فريدة” للمستخدمين.

وفي تصريح لـ”واج” أعربت مديرة الاتصال بموبيليس، فرح أوشعبان،  عن ارتياح الشركة العمومية للنتائج الأولية من هذه الجارب، حيث أظهرت أن شبكة الشركة “بإمكانها التعامل مع سرعات التحميل”، مبرزة في الوقت ذاته، “أن استجابة -ج5- أعلى بكثير من تلك التي يتيحها الجيل 4”.

وأشارت المتحدّثة، إلى أن الجيل الخامس (05) “لا يقتصر فقط على زيادة السرعة فحسب بل إنه يفتح الباب أمام تطبيقات مبتكرة، وفي مجالات متنوعة على غرار الطب والتعليم عن بعد وأنترنت الأشياء”.

وتابعت أوشعبان: “التجارب أبرزت أيضا قدرة الجيل الخامس على تحمل عدد متزايد من الأجهزة المتصلة في وقت واحد، وهو ما يشكل ميزة هامة بالنسبة للمناطق الحضرية الأكثر كثافة سكانية”.

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