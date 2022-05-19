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رياضة

“موبيليس” تُدعّم ألعاب البحر المتوسط بِوهران

الشروق الرياضي
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“موبيليس” تُدعّم ألعاب البحر المتوسط بِوهران
جانب من حفل إمضاء عقد الرّعاية

تلقّت اللّجنة الجزائرية لِتنظيم ألعاب البحر المتوسط، دعما مادّيا قويّا. قبل شهر من إقامة هذه التظاهرة الرياضية بِمدينة وهران.

وأمضت اللّجنة، الخميس، عقد رعاية مع متعامل الهاتف النقّال “موبيليس”. بِفندق “ميريديان” بِعاصمة الغرب الجزائري.

وحضر مراسم توقيع العقد محافظ ألعاب البحر المتوسط عزيز درواز، والرئيس المدير العام لِشركة “موبيليس” شوقي بوخزاني.

وتُجرى ألعاب البحر المتوسط بِوهران، ما بين الـ 25 من جوان والـ 6 من جويلية المقبلَين، بِحضور رياضيين من قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا.

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