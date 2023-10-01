“موبيليس” تُدعّم سعدي وكتيبة بلماضي

جدّدت شركة مُتعامل الهاتف المحمول “موبيليس”، الأحد، دعمها للمنتخب الوطني لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد لقاء جمع الرّئيس الجديد لِاتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، بِالرّئيس المدير العام لـ “موبيليس” شوقي بوخزاني، بِمقرّ الشركة بِالعاصمة.

وتوصّل الطرفان إلى اتّفاق بِمواصلة دعم تمويل المنتخب الوطني أكابر، الذي تنتظره تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل، ونهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بعد شهرَين من ذلك، وأيضا منتخبات الفئات الصغرى، بِجنسَيها.

ومعلوم أن “الفاف” و”موبيليس” يربطهما عقد رعاية، منذ نهاية كأس العالم بِالبرازيل في صيف 2014.

فضلا عن ذلك، ستُواصل “موبيليس” دعم منافستَي البطولة الوطنية للقسم الأوّل وكأس الجزائر.

ويكون وليد سعدي قد أوفى بِجزء من التزاماته، لمّا تعهّد بِإنعاش خزينة اتحاد الكرة، بِما يضمن تجسيد أفكاره وتنفيذ برنامجه، في مبنى دالي إبراهيم للعبة الأكثر شعبية في البلاد.