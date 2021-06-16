“موبيليس” تُدعّم فريق شبيبة القبائل

وقّع مُتعامل الهاتف النقّال “موبيليس”، الأربعاء، عقد رعاية مالية مع إدارة نادي شبيبة القبائل.

وجرت مراسم حفل التوقيع بِمقرّ وزارة الشباب والرياضة، كما جاء في بيان لِهيئة سيد علي خالدي.

ويأتي هذا الدّعم المادّي في فترة جدّ مناسبة، حيث يستعدّ فريق “الكناري” لِخوض الدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وتتبارى شبيبة القبائل مع المضيف نادي قطن ورياضة الكاميروني، بِالعاصمة ياوندي مساء الأحد المقبل. لِحساب ذهاب محطّة المربّع الذهبي من عمر المنافسة الإفريقية الثانية للأندية.