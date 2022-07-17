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رياضة

موتسيبي: الرئيس تبون طمأنني والجزائر بلد عظيم

علي بهلولي
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موتسيبي: الرئيس تبون طمأنني والجزائر بلد عظيم

قدّم الرّجل الأوّل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريسي موتسيبي، الأحد، تشكّراته إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، قد شرّف باتريس موتسيبي بِاستقبال في مكتبه (الصورتان المُدرجتان).

وقال باتريس موتسيبي إنه خرج من لقائه بِرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بِانطباع واقتناع فحواهما أن الجزائر ستُنظّم بطولة إفريقية ممتازة وغير مسبوقة للاعبين المحلّيين (شان 2023).

وأضاف رئيس “الكاف” في تصريحات للإعلاميين، إنه مُمتنّ للسلطات العليا الجزائرية، التي التزمت بِتوفير كلّ الشروط المطلوبة، من أجل إنجاح إحدى أكبر التظاهرات الكروية في القارّة السّمراء.

وتابع باتريس موتسيبي يقول إنه سيعود إلى الجزائر في سبتمبر المقبل، من أجل سحب قرعة نهائيات “شان” 2023. وبِخصوص فعّاليات هذه البطولة ما بين جانفي وفيفري من العام المقبل، قال المسؤول الجنوب إفريقي إنه سيحضر حفل الافتتاح ومقابلتَي نصف النهائي والمباراة النهائية.

واختتم باتريس موتسيبي تصريحاته، قائلا إن الجزائر بلد عظيم، واستدلّ بِجهودها الجبّارة في نصرة القضايا الإنسانية والعادلة.

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