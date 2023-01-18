موتسيبي: “تهيئة ملعبَي عنابة وقسنطينة معجزة وعمل جزائري جبّار”

وصف رئيس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم باتريس موتسيبي قدرة الجزائر على تجهيز ملعبَي عنابة وقسنطينة في ظرف قصير جدّا، بـ “المعجزة”.

ومعلوم أن ميدانَي “19 ماي 1956″ بِعنابة (الصورة المُدرجة أدناه) و”محمد حملاوي” بِقسنطينة، جزء من مسرح بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف إن اللجنة التابعة لـ “الكاف” والخاصّة بِتنظيم “شان” 2023، كانت في شهر أكتوبر الماضي على وشك شطب اسمَي الملعبَين المذكورَين أعلاه، من احتضان البطولة.

وأضاف زفيزف في أحدث تصريحات صحفية أدلى بها، أن اللجنة الجزائرية لِتنظيم “الشان” بذلت مجهودات جبّارة، جعلت “الكاف” تتراجع عن القرار، وتمنح ملعبَي عنابة وقسنطينة الضّوء الأخضر لِاحتضان بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023.

واختتم جهيد زفيزف يقول إن باتريس موتسيبي أخبره أن عملية ترميم ملعبَي عنابة وقسنطينة “معجزة وأمر خارق للعادة لا يحدث إلّا في الجزائر”.

واكتسب ملعبا “19 ماي 1956″ و”محمد حملاوي” مواصفات عالمية، تُؤهّلهما لِاحتضان كبرى التظاهرات القارّية بل والدولية.