-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

موتسيبي: “تهيئة ملعبَي عنابة وقسنطينة معجزة وعمل جزائري جبّار”

علي بهلولي
  • 199
  • 0
موتسيبي: “تهيئة ملعبَي عنابة وقسنطينة معجزة وعمل جزائري جبّار”
ح.م
ملعب "محمد حملاوي" بِقسنطينة.

وصف رئيس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم باتريس موتسيبي قدرة الجزائر على تجهيز ملعبَي عنابة وقسنطينة في ظرف قصير جدّا، بـ “المعجزة”.

ومعلوم أن ميدانَي “19 ماي 1956″ بِعنابة (الصورة المُدرجة أدناه) و”محمد حملاوي” بِقسنطينة، جزء من مسرح بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف إن اللجنة التابعة لـ “الكاف” والخاصّة بِتنظيم “شان” 2023، كانت في شهر أكتوبر الماضي على وشك شطب اسمَي الملعبَين المذكورَين أعلاه، من احتضان البطولة.

وأضاف زفيزف في أحدث تصريحات صحفية أدلى بها، أن اللجنة الجزائرية لِتنظيم “الشان” بذلت مجهودات جبّارة، جعلت “الكاف” تتراجع عن القرار، وتمنح ملعبَي عنابة وقسنطينة الضّوء الأخضر لِاحتضان بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023.

واختتم جهيد زفيزف يقول إن باتريس موتسيبي أخبره أن عملية ترميم ملعبَي عنابة وقسنطينة “معجزة وأمر خارق للعادة لا يحدث إلّا في الجزائر”.

واكتسب ملعبا “19 ماي 1956″ و”محمد حملاوي” مواصفات عالمية، تُؤهّلهما لِاحتضان كبرى التظاهرات القارّية بل والدولية.

مقالات ذات صلة
وهران تستعيد الفرجة والمتعة بمناسبة “الشان”

وهران تستعيد الفرجة والمتعة بمناسبة “الشان”

موعد جديد للحكم غربال لتشريف الصافرة الجزائرية

موعد جديد للحكم غربال لتشريف الصافرة الجزائرية

نتيجة تهمّ رجال بوقرة

نتيجة تهمّ رجال بوقرة

خيبة جديدة لكرة اليد الجزائرية

خيبة جديدة لكرة اليد الجزائرية

فضيحة لوغريت الجنسية على مكتب المدعي العام بباريس

فضيحة لوغريت الجنسية على مكتب المدعي العام بباريس

عصا “الكاف” تقول إن لقجع ورّط المغرب بِالانسحاب وإرسال منتخب فئة الآمال

عصا “الكاف” تقول إن لقجع ورّط المغرب بِالانسحاب وإرسال منتخب فئة الآمال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد