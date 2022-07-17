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رياضة

موتسيبي: حزين لعدم تواجد “الخضر” في المونديال

ع.ع
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موتسيبي: حزين لعدم تواجد “الخضر” في المونديال

أكد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم موتسيبي عن فخره كجنوب أفريقي أولًا ثم بصفته رئيسًا لـ”كاف”، كما عبر عن اعتزازه بتواجده في بلد كان له الدور الكبير والفعّال في تحرير شعبه وكان حاسمًا في مسيرة رمز الكفاح ضد العنصرية.

وقال المتحدث ذاته عن عدم تأهل الجزائر إلى مونديال قطر: “أنا لست سعيدًا لعدم تواجد الجزائر في قطر، فالجزائر تقدم دائما العديد من اللاعبين الموهوبين ليس فقط في أفريقيا ولكن في العالم بأسره”.

كما أشاد موتسيبي بمساهمة الجزائر في تطوير كرة القدم عبر جميع الأجيال من خلال تزويد أفريقيا والعالم ببعض اللاعبين الموهوبين. وفي السياق ذاته، رحّب الجنوب أفريقي بالالتزام المستمر ودعم السلطات الجزائرية على أعلى المستويات من أجل تطوير ممارسة كرة القدم في البلاد، قائلا بلهجة الواثق: “ستعود الجزائر”. وأضاف أمله في تنظيم الجزائر لأفضل طبعة على الإطلاق من منافسة “الشان”، مشيرا “أن العديد من البلدان الإفريقية جد متحمسة للقدوم إلى الجزائر، من أجل المشاركة في الشان المقبل”.

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