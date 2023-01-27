موتسيبي حضر مُواجهتَي براقي وعنابة دفعة واحدة!

تابع رئيس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم باتريس موتسيبي بِالجزائر مساء الجمعة، مُقابلتَين في ظرف وجيز وفي مدينتَين مُختلفتَين.

وكان باتريس موتسيبي مرفوقا بِرئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم جهيد زفيزف، وبعض إطارات الهيئتَين.

وحضر موتسيبي وقائع مباراة المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الإيفواري بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، في إطار ربع نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. وبعد انتهائها على السّاعة السّابعة مساءً، طار بِاتّجاه مدينة عنابة لِمتابعة فعّاليات مواجهة المنتخبَين المحلّيَين السنيغالي والموريتاني، بِميدان “19 ماي 1956″، والتي انطلقت على السّاعة الثّامنة ليلا (الصورة المُدرجة أدناه).

وتبعد مدينة عنابة عن العاصمة بِحوالي 575 كلم، أمّا السّفرية الجوّية بينهما فتقترب من السّاعة.

وتكشف هذه المعطيات العناية الفائقة التي يوليها الرّجل الأوّل في “الكاف” لِمنافسة “الشان”، وأيضا الإمكانيات المُعتبرة التي وفّرتها الجزائر لِهذه التظاهرة الرياضية القارّية الكبيرة.