موتسيبي لديه تصور معين لمعايير البلد المنظم لـ”كان 2025″

نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا يؤكد:

كشف السنغالي أوغستين إيمانويل سنغور، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا، عن المعايير التي سيعتمدها الاتحاد الأفريقي لاختيار البلد الذي سينال شرف تنظيم الكان في 2025.

وقال سنغور في تصريحات إعلامية: “فيما يخص “كان 2025″، هناك معايير يتم إتباعها في اختيار البلد المنظم، والقرار سيتخذه المكتب التنفيذي للكاف في الأشهر المقبلة”،وزاد “لا يوجد تصويت من الاتحادات الـ 54 في أفريقيا، وبصفتي عضو في المكتب التنفيذي لا يمكنني الحديث عن تفاصيل أكثر عن هذا الملف”.وتابع “القرار لن يتخذ بطريقة متسرعة، فنحن نمتلك كل الوقت لدراسة الملفات المقدمة من طرف البلدان المرشحة، والأمر سيتم بكل حيادية”. واسترسل “رئيس الكاف موتسيبي لديه تصور معين لمعايير البلد المنظم، هو يريد للمسابقة أن تنظم وفق معايير دولية، وبالتالي سيتم إرسال لجان مختصة لمعاينة المنشآت في كل بلد، وبعدها سنختار”.

وأكد سنغور أن الجزائر فرضت نفسها بقوة في الفترة الأخيرة، بامتلاكها كافة المعايير المطلوبة لتنظيم العرس القاري، سواء في نسخة 2025 أو النسخ التي ستكون بعدها.وختم “يمكننا القول إن قارتنا اليوم تستطيع تنظيم البطولات الكبرى ككأس العالم، أو كأس القارات، وهذا راجع لكل ما رأيناه من منشآت ضخمة وطاقات بشرية هائلة في عدد من الدول الأفريقية”.